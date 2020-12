Dette året har vært veldig spesielt med strenge restriksjoner, men 86 år gamle Shirley Bottolfsen i Bodø har likevel iført seg munnbind og joggedress med logoer.

Fra sin faste plass i Glasshuset i Bodø sentrum har hun stått med bøssen sin også i år.

Dette har hun gjort siden 90-tallet.

– Jeg har merket godt at det er svært mange som har hatt det ekstra tøft i år. Det er folk som har mistet jobbene sine og som har det vondt nå, sier Shirley Bottolfsen alvorlig.

Hun er opprinnelig er fra Irland, men har bodd i Bodø i store deler av sitt liv.

En drøm

På lørdag skulle hun sjekke kontoen sin. Det er mange som vippser småbeløp til «Shirley-aksjonen», men det var en innbetalingen som fikk henne til å sperre øynene opp.

HUN ER HELT FANTASTISK: Kjæresteparet Alexander Sørloth og Lena Selnes hyller ildsjelen med en enorm julegave. Foto: Privat.

For der stod det plutselig en overføring på 70.000 kroner.

Da hun så hvem avsender var, måtte hun ta en ekstra titt.

– Jeg ble helt skjelven. Jeg trodde det var en drøm først, men så gikk det opp for meg at det var sant, sier Shirley Bottolfsen.

På kontoutskriften stod det at Alexander Sørloth var avsender.

Hun kjenner kun en Alexander Sørloth, og det var fotballspilleren som kom til Bodø/ Glimt på lån fra Rosenborg i 2015.

For å være helt sikker på at det var rett person tok hun like godt kontakt med Gøran Sørloth, pappa til Alexander, som igjen koblet de to sammen.

FAST INNVENTAR: I flere ti-år har hun samlet inn penger i Glasshuset i Bodø sentrum. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Jeg snakket med han på telefon fra Tyskland. Han har virkelig et stort hjerte. Det er første gang at noen har satt inn så mye penger til aksjonen min, forteller Shirley Bottolfsen energisk.

Hun er fantastisk!

– Han fortalte at han var en stor fan av det jeg holdt på med, forteller hun.

Alexander Sørloth bekrefter til TV 2 at det er han og kjæresten Lena Selnes som har overført pengene.

– Hun er helt fantastisk! Vi har fulgt med på innsatsen hennes via Facebook i mange år, sier Alexander Sørloth på telefon fra Tyskland.

Han husker godt Shirley og bøssen hennes som et fast inventar i Glasshuset da han spilte for Bodø/Glimt.

En av lagkompisene i Bodø/Glimt, Sarek Valentin, bodde til og med på hybel i kjelleren til 86-åringen, minnes Sørloth.

Savner Bodø

– Hun har et stort hjerte som hjelper mange, sier Sørloth før han fortsetter:

MANGE BIDRAR: Shirley-aksjonen har samlet inn 300 tusen kroner denne julen. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Jeg savner Bodø, for det var der karrieren for alvor startet. Derfor var det ekstra hyggelig å møte Patrick Berg og Jens Petter Hauge på landslaget i høst, sier Sørloth.

– Vi skal flytte tilbake til Bodø, roper kjæresten Lena Selnes i bakgrunnen. Hun er fra Vesterålen i Nordland.

– Gir dere ofte penger til veldedighet?

– De siste årene har vi gitt et bidrag til ulike gode formål, og helt siden jeg bodde i Bodø har vi fulgt med på det Shirley har gjort og vi vet at pengene kommer mange til gode, forteller Alexander Sørloth.

Hjelper mange

Shirley Bottolfsen lover at pengene skal komme mange til gode.

140 GAVEKORT: Pengene har hun allerede brukt på å kjøpe gavekort til trengende. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Jeg har kjøpt 140 gavekort på fem hundre kroner hos en dagligvare-butikk i Bodø. Disse skal jeg dele ut til de som trenger det mest, sier Shirley Bottolfsen.

Denne julen er trist for mange.

– Det er et stort behov for hjelp og det er så spesielt i år. Ikke bare her i Bodø. Jeg har sendt en hyggelig overraskelse til beboere på flyktningmottak i Sjøvegan, Melbu og Setermoen, sier 86-åringen.

Hun har allerede pakket inn 60 gaver til innsatte i Bodø fengsel. 80 pakker er ordnet til organisasjonen BamseB, som ordner med en hyggelig ferieopplevelse for ungdom med dårlig råd.

Som om ikke det er nok får alle ansatte, pasienter og pårørende på sykehuset i Bodø en liten hilsen fra Shirley.

– En fin gutt

I tillegg er det kjøpt 25 bamser til alle de som blir født på sykehuset i Bodø denne julen.

– Jeg er bare en liten spurv i Bodø som liker å hjelpe og spre glede, forteller hun.

Den største julegaven fikk hun altså av fotballproff Alexander Sørloth og kjæresten Lena Selnes.

– Alexander er en fin gutt og han har et veldig stort hjerte. Dette kommer jeg til å huske lenge, sier Shirley Bottolfsen som har noen travle dager nå før jul.