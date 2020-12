Petter Northug dømmes til fengsel i syv måneder

OSLO TINGRETT (TV 2): Petter Northug (34) er dømt til syv måneder ubetinget fengsel og tap av førerkort for alltid for råkjøring og oppbevaring av narkotika. Northug godtar dommen.

Dommen ble avsagt i Oslo tingrett mandag ettermiddag.

Tingretten mener at for det mest alvorlige forholdet Northug er dømt for, risikerte han både å ta sitt eget og andres liv.

I om lag 12 minutter tok Northug fire filmer av at han kjørte fra null til maksimal hastighet på få sekunder. Samtidig kommenterte han nedlatende overfor de andre trafikantene, som for å sette dem på plass, mener dommeren.

– Jeg ser på det som idiotiske hendelser som ikke skulle ha skjedd, sa Northug da han forklarte seg i Oslo tingrett over videolink mandag.

Northug godtar dommen.

«Villmannskjøring»

Et vitne til en av hendelsene har overfor politiet karakterisert Northugs kjøring som «villmannskjøring».

De tre mest alvorlige fartsovertredelsene gir hver for seg mellom 45 og 130 dagers fengsel, mener tingretten.

Dommeren mener det er straffeskjerpende at Northug har delt videoene med venner.

Dommeren viser også til Northugs dom fra 2014, da han krasjet en bil i alkoholpåvirket tilstand og stakk av. Dette viser at han ikke har lært av tidligere dommer, mener dommer Ole Kristen Øverberg.

Dommen til Northug er nesten i tråd med påtalemyndighetens påstand.

– Mørkeste dagen

De mente at den tidligere skistjernen burde dømmes til åtte måneder i fengsel, samt tap av førerkort for alltid. Dette var inkludert rabatt for tilståelse.

I sin samlede vurdering av straff la Øverberg til at det har vært lekkasjer fra Øst politidistrikt til mediene.

Northugs forsvarer, Halvard Helle, mente at den foreslåtte straffen var for høy. Han mente at den tidligere skistjernen burde fått under seks måneder fengsel, slik at han kunne søke om å få sone hjemme.

Helle sier at det lå i kortene at Northug kom til å tape førerretten for alltid.

Dette er siktelsen mot Northug Brudd på vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 5, jf. skiltforskriften § 8 skiltnummer 362 "Fartsgrense" a) Mandag 10. august 2020 kl. 16.30 på E6 ved Espa kjørte han en personbil med kjennemerke XXX med en hastighet av 203 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet ved skilt var 110 km/t. b) Onsdag 12. august 2020 kl. 20.45 på riksvei 25 mellom Elverum og Trysil kjørte han en personbil med kjennemerke XXX med en hastighet av 204 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet ved skilt var 80 km/t. c) Torsdag 13. august 2020 i tidsrommet mellom kl. 19.03 og 19.15 på riksvei 25 mellom Trysil og Elverum kjørte han en personbil med kjennemerke XXX flere ganger over 200 km/t hvorav den høyeste hastigheten var 221 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet ved skilt var 80 km/t. d) Torsdag 13. august 2020 kl. 20.15 i E6 Daldumpa i Ullensaker kjørte han en personbil XXX med en hastighet av 168 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet ved skilt var 110 km/t. Brudd på vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 23 b, jf. forskrift om bruk av mobiltelefon i bil § 2 a) Til tid og på sted som beskrevet i post I, grunnlag a kjørte han den der nevnte bil, og benyttet mobiltelefon under kjøring ved å filme speedometeret. b) Til tid og på sted som beskrevet i post I, grunnlag b kjørte han den der nevnte bil, og benyttet mobiltelefon under kjøring ved å filme speedometeret. c) Til tid og på sted som beskrevet i post III, grunnlag c kjørte han den der nevnte bil, og benyttet mobiltelefon under kjøring ved å filme speedometeret og veibanen. Brudd på vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3 a) Til tid og på sted som beskrevet i post I, grunnlag a og post II, grunnlag a var han ikke tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom, idet han forholdt seg som der beskrevet, med den følge at han utsatte både seg selv og andre eventuelle trafikanter for stor fare. b) Til tid og på sted som beskrevet i post I, grunnlag b og post II, grunnlag b var han ikke tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom, idet han forholdt seg som der beskrevet. Han foretok flere forbikjøringer før han stanset bilen midt i veien og på nytt akselererte og kjørte videre i høy hastighet midt i veien. Den beskrevne kjøringen innebar en stor fare for ham selv og andre trafikanter. c) Til tid og på sted som nevnt i post I, grunnlag c og post II, grunnlag c, var han ikke tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom, idet han forholdt seg som der beskrevet. Samtidig foretok han flere forbikjøringer i denne hastigheten, blant annet i en venstresving. Han kjørte også flere ganger i motsatt kjørefelt mens han hele tiden filmet og kommenterte egen kjøring. Den beskrevne kjøringen innebar en stor fare for ham selv og andre trafikanter. Brudd på straffeloven § 231 første ledd, for ulovlig å ha oppbevart narkotika. Torsdag 13. august 2020 kl. 22:45 i XXX (Petter Northugs hjemadresse) i Oslo oppbevarte han 6,06 gram kokain, 0,65 gram MDMA, tre tabletter inneholdende det narkotiske stoffet Diazepam og to tabletter inneholdende det narkotiske stoffet Alprazolam. Legemiddelloven § 31 annet ledd, jf. § 24 første ledd, for uten lovlig atkomst å ha brukt narkotika Natt til tirsdag 11.08.2020 brukte han kokain.

– Kommer Northug til å søke om å ta førerkortet igjen om fem år?

– Northug er først og fremst interessert i å sone straffen sin, også får han se framover mot et nytt år og bygge videre på den veldig positive utviklingen som han har hatt utover høsten, sier Helle til TV 2.

Helle sier at Northugs mørkeste dager er da han ble stoppet av politiet og mandag, da dommen kom.

– Men i mellomtiden har det skjedd en endring i hans livsstil. Det gjelder både rus, trening og andre ting som har vært, som han har lagt bak seg, sier han.

Flere videoer

Torsdag 13. august i år ble Northug stoppet på E6 nord for Oslo. Da hadde 34-åringen blitt målt til 168 kilometer i timen i en gjennomsnittsmåling.

Politipatruljen mente Northug fremstod ruset, og de besluttet derfor å ransake hjemme hos ham. Der fant de 6 gram kokain og 0,6 gram MDMA, i tillegg til noen tabletter med narkotiske virkestoffer.

På telefonen til Northug har politiet funnet flere videoer han selv har tatt mens han har kjørt bil. Bare den samme uken som han ble stoppet, har han minst fire ganger kjørt i over 200 kilometer i timen, med 221 km/t som høyeste hastighet.

Dommeren, som har sett videoene, spør om det er riktig forstått at han kommenterte egen kjøring og var ydmykende overfor andre billister.

– Ja, jeg kommenterte kjøringen med en slags kommentatorstemme mens jeg filmet og kjørte forbikjøring, sier Northug.

34-åringen, som var ordknapp svært ordknapp retten, ønsker ikke å gå inn i detaljene på hva han uttalte i videoene.

Avlagt urinprøver

Northug erkjenner alle forhold han er siktet for. Mandagens rettssak var derfor en tilståelsessak.

Northug har i høst vært jevnlig hos sin fastlege og avlagt urinprøver, som alle har vært rene, forteller han selv i retten mandag.

Av en legeerklæring som ble lagt fram i retten mandag, fremgår det også at han har vært med på et forpliktende behandlingsopplegg.