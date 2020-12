Liverpool-stjernens flotte gest: – Jeg ble overrasket og sjokkert

Søndag: Se Liverpool-West Bromwich på TV 2 Sport Premium eller Sumo kl. 17.30.

Lokalt går han under kallenavnet «King of the Dingle».

Lee Swan har nemlig i en årrekke jobbet som frivillig for veldedighetsorganisasjonen The Florrie, en organisasjon som sørger for at alle i det lille nabolaget Dingle i Liverpool skal ha det de trenger av mat, klær og moro.

– Jeg er heldig som får hjelpe folk og det er veldig viktig. Folk setter pris på det arbeidet jeg gjør, sier en smilende Lee Swan til TV 2.

31-åringen er den første til ønske oss velkommen når TV 2 besøker lokalene til The Florrie i Liverpool. Sammen med organisasjonens samfunnsansvarlige, Timothy Tierney, sørger Lee for at hjulene i nabolaget går rundt.

– Lee kommer inn hver dag og deler ut ordrer. Han er på mange måte sjefen her, forklarer Tierney og fortsetter:

– Lee er gaven som fortsetter å gi. Nå har han akkurat hatt rollen som julenisse i noen dager, for å gi ungene en mulighet til å få et møte med nissen før jul. Han er nok den beste julenissen som finnes, bortsett fra den ekte.

Bortsett fra å jobbe frivillig som veldedighetsarbeider, er Lee Liverpool-supporter på sin hals. I november ønsket Merseyside-klubben å gi tilbake. Lee fikk nemlig en telefon fra sin favorittspiller Sadio Mané, som inviterte ham til Anfield.

– Jeg ble veldig overrasket og sjokkert da jeg så Mané. Han hadde en hatt på hodet, så først trodde jeg det var Jürgen Klopp, ler Lee.

Sadio Mané er Lees favorittspiller. Foto: Peter Powell

Hattrick på Anfield

Det var i mars at Tierney bestemte seg for å sende et brev til Liverpool, for å høre om Lee kunne besøke favorittlaget.

– Jeg tenkte at Lee fortjente dette. Han gir hele tiden til andre og han hadde akkurat mistet sin bestefar. Jeg klarte nesten ikke å holde det hemmelig da jeg fikk beskjed om at det gikk i orden, forklarer Tierney.

GODE VENNER: Lee Swan ble meget glad da skjønte hvilket møte Timothy Tierney hadde fått i stand. Foto: Olof Andersson

Og Lee selv ble mildt sagt sjokkert da telefonen ringte i november. I den andre enden var nemlig favorittspilleren Sadio Mané, som ga Lee muligheten til å besøke Anfield.

– Han er min favorittspiller. Mitt beste Liverpool-minne er å score på Anfield. Jeg scoret med begge føttene, forklarer Lee stolt.

I etterkant har det dessuten sirkulert bilder av at Mané skal ha feiret på samme måte som Lee under kampen mot Crystal Palace. Mané spøker med at han liker å kopiere feiringer, før Lee viser en feiring til sin avdøde bestefar:

Lee fikk også oppleve sin første Liverpool-kamp live på Anfield, da han ble invitert til kampen mellom Liverpool og Wolverhampton i starten av desember.

Etter besøket hos favorittklubben har Lee nærmest fått kjendisstatus i lokalsamfunnet.

– Mange folk kommer hit kun for å treffe Lee. Han er nesten som en kjendis, forklarer Tierney, og får umiddelbart støtte av Lee selv:

– Ja, det er jeg. Jeg skriver masse autografer hele tiden.

Hylles av legende

Lees arbeid i lokalsamfunnet har fått masse oppmerksomhet rundt om i England. Tidligere Liverpool-spiller John Barnes hyller scouserens innsats.

– Det handler om å bidra i lokalsamfunnet om man kan, og Lee er virkelig en uselvisk fyr. Vi er veldig egoistiske som mennesker og tenker mest på oss selv, men han viser oss at det ikke koster mye å bringe et smil inn i andre folks hverdag, sier Barnes til TV 2.

Barnes, som var regnet for å være en av Englands beste fotballspillere på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet, driver selv med veldedighetsarbeid i Liverpool og samarbeider jevnlig med The Florrie.

– Det er fantastisk det de gjør her. De støtter lokalsamfunnet og de hjelper andre lignende organisasjoner. Det er utrolig det de gjør, sier han og fortsetter:

– Det handler ikke bare om jula eller korona. Familiene som sliter, sliter hele året. De fleste fotballspillere kommer fra slike samfunn, så det minste vi kan gjøre er å gi tilbake. Spesielt på denne tiden av året når folk sliter med mat og penger til gaver. Det er så lite som skal til for å gjøre en forskjell.

Ett ønske til jul

Totalt har The Florrie levert ut over tusen julemiddager til innbyggerne i Liverpool, og for mange er organisasjonens tilbud forskjellen på ha mat på bordet i jula eller ikke.

– Det betyr mye for folk. Jeg er heldig som har jobb, familie og venner, og jeg er lykkelig. Men det er folk der ute som ikke har noen ting. De sliter med økonomien og de må tenke seg om før de bruker strøm. Det knuser hjerte mitt å vite at det skjer i byen min, sier Tierney og fortsetter:

– Denne byen har vært igjennom mye og det er mange som har det tøft. Bare det å banke på hos noen og dele ut en middag, det betyr ganske mye for folk.

Selv om The Florrie bistår med mat og klær til mennesker gjennom hele året, er jula en ekstra sårbar tid for mange. Derfor har Lee et helt spesielt ønske før jula ringes inn.

– Jeg vil bare at alle skal være glade og få et kyss. Jeg håper at alle har et hjem sånn at de er varme og kan spise en julemiddag, avslutter den smilende Liverpool-supporteren.

