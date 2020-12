Innfører registreringsplikt for alle som kommer til Norge

Helsemyndighetene inviterer til pressekonferanse mandag, hvor de blant annet skal redegjøre for smittestopp-appen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet Gun Peggy Knudsen og helsedirektør Bjørn Guldvog vil være til stede.

– Det er ikke over, ikke på lenge ennå. De gode nyhetene om vaksine har skapt optimisme. Vi håper alle og ser frem imot en sommer slik den var før vi stengte ned i mars, men det er langt dit, sier Bent Høie (H) når han åpner pressekonferansen.

Høie viser til at mange andre land går inn i en jul med langt strengere tiltak enn Norge.

– Mange stenger ned på grunn av høy smitte. For å unngå at vi må gjøre det samme, må alle gjøre en innsats i julen. Vi må holde avstand, begrense hvor mange vi er sammen med og bli hjemme om vi er syke, sier han.

Innfører registreringsplikt

Regjeringen vedtatt endringer i covid-19-forskriften som innfører en plikt for alle personer som skal reise inn i Norge til å registrere seg.

Alle som skal til Norge må registrere navn, kontaktopplysninger, karantenested og eventuelt arbeidsgiver.

Hovedregelen er at alle som skal passere grensen, også norske statsborgere, skal registrere seg.



I påvente av en digital løsning, er ordningen papirbasert. Frem til den digitale løsningen er på plass, skal skjemaet skrives ut og leveres i papir på grensen.

– Innreiseregistrering sikrer at vi får bedre informasjon om de som krysser grensen til Norge. Dette systemet vil ha stor nytteverdi for helsesektoren i smittevern- og smittesporingsarbeidet, men også for politiet og Arbeidstilsynet i jobben deres med å ettergå brudd på karantenebestemmelser, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Endringene trådte i kraft klokka 12 mandag.

Ny smittestopp-app

Det er blant annet ventet at regjeringen skal orientere om den nye appen, som skal brukes i smittesporingsarbeidet. Den deler navnet Smittestopp med sin utskjelte forgjenger som myndighetene trakk tilbake tidligere i år.

Høie mener at appen vil være et godt verktøy til arbeidet med å hindre og stoppe smitte.

– Den kommer ikke for sent. Vaksineringen vil ta tid. I beste fall har vi vaksinert de som er mest utsatt til påske. I beste fall kan vi leve mer som normalt til sommeren, sier han.

Samtidig understreker helseministeren at mye kan skje på seks måneder.

– I dag er smitten høy og optimismen liten. Vi trenger gode verktøy til å spore og stoppe smitten, sier Høie.