Brudd på markedsføringsloven

På Forbrukertilsynets nettsted kommer det frem at Forbrukertilsynet har varslet overtredelsesgebyr mot Strawberry Publishing AS og Sophie Elise AS på henholdsvis 300.000 og 200.000 kroner.

Tilsynet skriver på nettstedet at partene har brutt forbudet mot skjult reklame, og for utsendelse av markedsføring på e-post uten gyldig samtykke fra forbrukerne.

Det var Dagbladet som omtalte saken først.

Bokklubb

Det er etter at Sophie Elise gikk over til Petter Stordalens forlag, Strawberry Publishing AS, hvor hun skulle starte en bokklubb bestilt av forlagshuset, at overtredelsen skal ha skjedd.

I mars 2020 oppfordret bloggeren sine følgere til å følge Instagramkontoen, «litt.sophie». Denne kontoen skulle brukes til å dele innlegg og poster om «bøkene jeg leser, sitater jeg liker, generelt ting som inspirerer meg og personlige tekster».

I et innlegg på den nye bok-siden ble følgerne oppfordret til å trykke på en lenke i kontobeskrivelsen hvor noe «veldig spennende ventet».

De som klikket på linken ble derimot sendt til hjemmesiden til bokklubben.

Lansering

Tre måneder senere lanserte Sophie Elise og Strawberry Publishing en bokklubb med navn «litt Sophie». Instagram-kontoen «litt.sophie», som hun startet i mars, ble samtidig omgjort til en offisiell konto for bokklubben.

Det ble derimot ikke opplyst om at Sophie Elise AS ville tjene penger på Instagram-siden, og det er dette Forbrukertilsynet reagerer på.

– I stedet for å tydeliggjøre kontoens kommersielle formål, har forbrukerne blitt forledet til å tro at kontoen var noe personlig for Sophie Elise, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet på deres nettsider.

I juni fikk over 4000 personer tilsendt et nyhetsbrev som inneholdt reklame for den nye bokklubben. Følgerne som la igjen sin e-postadresse etter å ha besøkt 26-åringens nye konto fikk heller ingen informasjon om at registreringen innebar å motta nyhetsbrev.

– Markedsføringsloven er klar på at næringsdrivende må ha et gyldig samtykke for å sende markedsføring per e-post. Det er helt sentralt for forbrukerne å få informasjon om at samtykket innebærer å motta markedsføring, sier Rønningen.

Håndterer det profesjonelt

Administrerende direktør i Strawberry Publishing, Alexander Henriksen, sier i en e-post til God kveld Norge at de har kontaktet advokat.

– Vi har helt nylig fått dette varselet. Saken reiser spørsmål om hva og fra hvilket tidspunkt noe regnes som markedsføring etter loven, i tilfeller der et kommersielt konsept utvikler seg med utgangspunkt i noens personlige profil i sosiale medier, skriver han.

– Dette håndterer vi og Sophie Elise profesjonelt, og har bedt advokat Jon Wessel-Aas om å foreta en vurdering av Forbrukertilsynets argumentasjon og besvare varselet på våre vegne innen fristen i januar.

God kveld Norge har ikke lykkes med å få en kommentar fra Sophie Elise.