Norsk håndballstjerne mister VM

Det bekrefter Norges håndballforbund på sine hjemmesider.

- Jeg har slitt med en håndleddsskade store deler av høsten. Hånden er ikke som den skal, forklarer Rød.

Eivind Tangen, som til daglig spiller for Skjern i Danmark, kommer inn som erstatter i den norske troppen som skal spille VM i Egypt i januar.

Skaden oppsto tidligere i høst i en av de første kampene i Champions League.

– Jeg har hatt et håp om at hånden skulle lege seg skikkelig. Men jeg innser nå at jeg må ta den tøffe beslutningen. Den beslutningen er at jeg må melde forfall til VM i januar. Risikoen for forverring ville vært for stor, sier Rød til håndballforbundet.

– Jeg må rett og slett tenke langsiktig her nå. Det kommer et OL senere i 2021 som jeg har lyst til å delta i. I tillegg ønsker jeg å være i stand til å prestere 100 prosent for Flensburg i andre halvdel av Bundesliga-sesongen. Derfor er det best for meg å ta det rolig i januar, slik at jeg kan bli helt skadefri. Det er det lureste for meg selv, og det er det riktige valget å ta også overfor resten av laget, sier 23-åringen.

– Det er synd Magnus ikke kan være med. Jeg respekterer fullt ut beslutningen hans, samtidig som vi nå ser fremover mot VM. Som alltid når det kommer forfall åpner det seg en mulighet for nestemann. Vi har gode folk klare til å steppe inn, sier landslagssjef Christian Berge.

TV 2s håndballekspert Bent Svele syns det er trist at Norge må klare seg uten Abelvik Rød.

– Han var tiltenkt en rolle både offensivt og defensivt, og var en av Berges mest betrodde menn. Det synd for både spiller og lag. Samtidig så vet vi at det er en posisjon Norge har bra dekning, så er det akkurat den, sier Svele.

– Det sier litt om hvor godt forspente vi er når vi kan sette inn en mann som Eivind Tangen, sier håndballeksperten.

– Magnus har noen defensive ferdigheter som fort kan bli savnet. Det er aldri hyggelig når noen ikke kan være med. Samtidig så er belastningen på de spillerne som spiller for både klubb og landslags enormt høy, så det er vanskelig å unngå slike skader innimellom.

Håndball-VM i Egypt starter 14. januar 2021.