Fagermo-grepene som gjør at Vålerenga kan ta medalje

Dag-Eilev Fagermo kan lede Vålerenga til medalje i sin første sesong som Vålerenga-sjef – og påføre Start-fansen smerte, en klubb han hadde lite til overs for tilbake i 2018.

– Jeg hadde ikke grått om Start hadde gått ned for eksempel, med den pengebruken og det som de har drevet med i år.

Det sa daværende Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til TV 2 under sesonginnspurten i 2018, før han fortsatte:

– Nå har Kjetil gjort en veldig god jobb og det ser ut som de greier seg, men jeg hadde ledd mer av det enn Stabæk, som jeg synes jobber langt riktigere nå.

Nedrykksdrama 14. Start - 27 poeng -19

15. Mjøndalen - 24 poeng -22 16. Aalesund - 11 poeng -52

Den gang knivet Start og Stabæk om fornyet eliteseriekontrakt. Stabæk trakk det lengste strået til slutt og sikret kvalifisiering, mens sørlendingene rykket direkte ned til OBOS-ligaen på målforskjell.

Når sesongen avsluttes tirsdag, ligger sørlendingenes skjebne delvis i hendene til Fagermo ettersom Start gjester Intility tirsdag.

Denne gangen kjemper Start med Mjøndalen om kvalifiseringsplass. Start sikrer den med poeng mot Vålerenga, men 53-åringen har endret mening om Start når TV 2 viser ham det to år gamle klippet.

– Jeg liker at Start har tatt opp hansken. De spiller med flere og flere sørlendinger. Dette klippet er fra en tid det bare ble kjøpt spillere, sier Fagermo, som er kjent for sitt engasjement rundt egenutviklede spillere.

– Griner du hvis Start rykker ned i år da?

– Jeg griner ikke hvis noen rykker ned. Nå har jeg aldri rykket ned, da hadde jeg grått, sier Fagermo og smiler.

– Tatt et formidabelt steg

I år har Vålerenga aldri vært i nærheten av nedrykksstriden, etter at de i fjor ble innblandet i nedrykksdramaet etter skrekkavslutningen med én seier på de siste ti kampene.

Fagermo har løftet Vålerenga tilbake til gamle høyder etter ti år uten medalje i Eliteserien.

Bronsemedaljen er sikret med seier over Start.

– Det ville vært fantastisk. Nå har vi klart Europa, og da er én av to på plass. Klubber som Vålerenga bør spille i Europa, og det har vi klart. I tillegg er en medalje i seg selv viktig og sterkt, og vil gi noen ekstra midler slik at man kan bygge videre.

– 2, 7, 8, 11, 6, 7, 10, 8, 6 og 10 - det er plasseringene de siste ti sesongene. Hva tenker du om det?

– Det er for dårlig til en klubb med det potensialet. Altfor dårlig.

– Forgjengerne Kjetil Rekdal (2013-2016) og Ronny Deila (2017-2019) klarte aldri å lede Vålerenga til medalje. Hva har du gjort annerledes?

– Jeg har kommet inn med min måte å trene på, og har fått frem talentene her. Klubben har tatt et formidabelt steg i år, og vi må fortsette slik at Vålerenga kan være stabilt i årene fremover – minst der vi er nå.

Aron Dønnum har vært i klubben de siste åtte årene, hvor av de siste fem årene i A-stallen.

– Hva har Fagermo kommet inn med denne sesongen?

– En klarhet og tydelighet. Han har en taktikk som han kjører, og det er enkelt samtidig som det kreves en del. Han er knallhard, og han er flink til å bygge laget rundt spillerne som har vært her i større grad enn innkjøp tidligere, forklarer Dønnum.

Vil ikke spå nedrykksutfallet

Nå har Fagermo mulighet til å lede Vålerenga til medalje i debutsesongen som sjef på Valle.

– Å gå fra tiendeplass til tredje- eller fjerdeplass er en god start for meg og for klubben, sier Fagermo.

– Dere uttalte før sesongen at målsettingen er topp fem. Jeg leste i et intervju før sesongstart at du likevel tippet Vålerenga på tredjeplass bak suverene Bodø/Glimt og Molde – er du synsk?

– Haha, jeg tror ikke at jeg er det. Det er lov å tippe. Men det er vel en grunn til at tippeselskapene tjener mye penger, folk bommer, men jeg var vel litt heldig akkurat der da, ler han.

Likevel vil han ikke spå utfallet av nedrykksthrilleren i den rekordsene sesongavslutningen.

– Det er vanskelig å si. Start kommer til å blø her og Mjøndalen kommer til å blø mot Aalesund. Jeg tror det ikke blir så lett for Start om de taper her.