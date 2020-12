Vi er i ferd med å runde av et helt spesielt år – på mange måter. Hvis vi konsentrerer oss om bilsalget, kommer 2020 til å bli husket for det historisk høye elbilsalget. For første gang kommer over halvparten av nybilene solgt i Norge til å være helt utslippfrie.

Og Norges mest solgte bil blir el-SUVen Audi e-tron.

Den har, mer eller mindre alene, sørget for tidenes rekordår for Audi i Norge. En voldsom salgssuksess gjør at e-tron ikke bare er Norges mest solgte bil, men også Norges mest solgte SUV og Norges mest solgte elbil i 2020.

Om ikke mange dagene vil de endelig tallene for salget i 2020 være klare. Men per 1. desember er det registrert over 7.000 e-tron. Det er allerede omtrent dobbelt så mange som ble registrert i hele 2019.

Audi e-tron Sportback: Dette er dårlig nytt for konkurrentene

SUV med firehjulsdrift og mulighet for både takboks og hengerfeste, gjør Audi e-tron attraktiv for mange norske kjøpere.

Koster mye

Historisk er det dessuten at en Audi er mest solgte bil i Norge. At et premiummerke klarer det, er bemerkelsesverdig. For selv om det er en elbil, er e-tron på ingen måte en billig bil.

Vi har ikke fått vite noen offisiell snittpris. Men Broom-redaktør, Knut Skogstad følger nybilmarkedet tett, og har gjort seg noen tanker om dette.

– Jeg er helt sikker på at vi aldri har hatt en så dyr modell på toppen av registreringsstatistikken før. Selv om startprisene er en del lavere, er snittprisen på en e-tron et sted mellom 700-750.000 kroner. Minst. Det er ikke så mange år siden det ville vært utenkelig at en bil i dette prissjiktet skulle bli Norges mest solgte, sier Broom-redaktøren.

Vi tester Audi e-tron på vinterføre – og sjekker rekkevidden

Innvendig handler veldig mye om skjermer. Det er også mulighet for kamera, i stedet for tradisjonelle speil.

Familiebil

Han tror forklaringen på det høye salget er sammensatt.

– En del handler om timing. Mange ventet på at nettopp Audi skulle melde seg på i elbil-segmentet. Og da de endelig gjorde det, var det med en bil som passer norske kjøpere som hånd i hanske: SUV, firehjulsdrift, bra plass og grei rekkevidde. Og selv om 2020 på mange måter har vært et tøft år, er det ingen tvil om at mange nordmenn fortsatt har god økonomi.

Broom-redaktøren peker på at debatten rundt innføring av moms og/eller avgifter på elbil, også har vært et katalysator for e-tron-salget.

– Noen ville nok sikre seg bil før eventuelle avgifter. Nå ble det bestemt at man ikke gjør noe med dette i 2021. Men alle vet jo at ebilene blir dyrere på et eller annet tidspunkt, understreker Skogstad.

Denne skal gi oss det beste fra to verdener

– Stolte

Kommunikasjonssjef i Audi, Morten Moum, er naturligvis svært fornøyd med salgsutviklingen.

– Vi er både stolte og ydmyke over den mottakelsen e-tron har fått i det norske markedet. Interessen har vært stor helt siden bilen ble lansert, sier han til Broom.

Moum kan også fortelle at fordelingen mellom innstegsmodellen e-tron 50 og den med større batteri, e-tron 55, er omtrent 50/50.

Du kan også få e-tron i Sportback-utgave, som betyr mer fallende, coupeaktig taklinje.

Audi e-tron: Dette reagerer mange på

Den nye toppmodellen i e-tron-familien er 60 S – her i Sportback-utgave. Den har over 500 hk.

Ny toppmodell

– Nå har vi dessuten fått på plass den nye toppmodellen e-tron 60 S. Det er et alternativ for de som ønsker e-tron med det lille ekstra, smiler Moum.

Toppmodellen har tre elmotorer, to på bakakselen og en foran. I S-modus leverer de opptil 503 hestekrefter, og vanvittige 973 newtonmeter dreiemoment.

Sprinten fra 0 til 100 km/t tar følgelig bare 4,5 sekunder, og toppfarten er 210 km/t.

Batteripakken er hentet direkte fra e-tron 55, med en nettokapasitet på 95 kWt brutto (86 kWt netto). Selv om aerodynamikken er bedret, er rekkevidden kortere enn på de mer moderate e-tron-variantene: Opptil 350 kilometer etter WLTP-målemetoden.

Klikk her for å lese mer om S-utgaven av e-tron

Video: Vi har prøvekjørt Audi e-tron Sportback:

