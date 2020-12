Northug ydmyket andre bilister: – Kjørte forbi dem med kommentatorstemme

Brudd på vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 5, jf. skiltforskriften § 8 skiltnummer 362 "Fartsgrense"

a) Mandag 10. august 2020 kl. 16.30 på E6 ved Espa kjørte han en personbil med kjennemerke XXX med en hastighet av 203 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet ved skilt var 110 km/t.

b) Onsdag 12. august 2020 kl. 20.45 på riksvei 25 mellom Elverum og Trysil kjørte han en personbil med kjennemerke XXX med en hastighet av 204 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet ved skilt var 80 km/t.

c) Torsdag 13. august 2020 i tidsrommet mellom kl. 19.03 og 19.15 på riksvei 25 mellom Trysil og Elverum kjørte han en personbil med kjennemerke XXX flere ganger over 200 km/t hvorav den høyeste hastigheten var 221 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet ved skilt var 80 km/t.

d) Torsdag 13. august 2020 kl. 20.15 i E6 Daldumpa i Ullensaker kjørte han en personbil XXX med en hastighet av 168 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet ved skilt var 110 km/t.

Brudd på vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 23 b, jf. forskrift om bruk av mobiltelefon i bil § 2

a) Til tid og på sted som beskrevet i post I, grunnlag a kjørte han den der nevnte bil, og benyttet mobiltelefon under kjøring ved å filme speedometeret.

b) Til tid og på sted som beskrevet i post I, grunnlag b kjørte han den der nevnte bil, og benyttet mobiltelefon under kjøring ved å filme speedometeret.

c) Til tid og på sted som beskrevet i post III, grunnlag c kjørte han den der nevnte bil, og benyttet mobiltelefon under kjøring ved å filme speedometeret og veibanen.

Brudd på vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3

a) Til tid og på sted som beskrevet i post I, grunnlag a og post II, grunnlag a var han ikke tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom, idet han forholdt seg som der beskrevet, med den følge at han utsatte både seg selv og andre eventuelle trafikanter for stor fare.

b) Til tid og på sted som beskrevet i post I, grunnlag b og post II, grunnlag b var han ikke tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom, idet han forholdt seg som der beskrevet. Han foretok flere forbikjøringer før han stanset bilen midt i veien og på nytt akselererte og kjørte videre i høy hastighet midt i veien. Den beskrevne kjøringen innebar en stor fare for ham selv og andre trafikanter.

c) Til tid og på sted som nevnt i post I, grunnlag c og post II, grunnlag c, var han ikke tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom, idet han forholdt seg som der beskrevet. Samtidig foretok han flere forbikjøringer i denne hastigheten, blant annet i en venstresving. Han kjørte også flere ganger i motsatt kjørefelt mens han hele tiden filmet og kommenterte egen kjøring. Den beskrevne kjøringen innebar en stor fare for ham selv og andre trafikanter.

Brudd på straffeloven § 231 første ledd, for ulovlig å ha oppbevart narkotika.

Torsdag 13. august 2020 kl. 22:45 i XXX (Petter Northugs hjemadresse) i Oslo oppbevarte han 6,06 gram kokain, 0,65 gram MDMA, tre tabletter inneholdende det narkotiske stoffet Diazepam og to tabletter inneholdende det narkotiske stoffet Alprazolam.

Legemiddelloven § 31 annet ledd, jf. § 24 første ledd, for uten lovlig atkomst å ha brukt narkotika

Natt til tirsdag 11.08.2020 brukte han kokain.