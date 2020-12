Varetektsfengsles i fire uker etter skyteepisode på Los Tacos

STAVANGER TINGRETT (TV 2): En mann (34) som er siktet for drapsforsøk etter en skyteepisode på Los Tacos i Stavanger varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud. De første 14 dagene blir i full isolasjon.

Det ble klart etter et fengslingsmøte i Stavanger tingrett mandag. Fengslingsmøtet gikk for åpne dører, men med referatforbud.

34-åringen varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud. De to første ukene blir i full isolasjon, hvor han også vil ha medieforbud.

Dette er i stor grad i tråd med det påtalemyndigheten ba om, med unntak av at de ba om fire ukers medieforbud.

Politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt, Christine Kleppa, begrunner påstanden med gjentakelses- og bevisforspillelsesfare.

Siktede nekter straffskyld for drapsforsøk. På spørsmål om siktede ville anke, valgte han å ta betenkningstid.

FENGSLING: Politiadvokat Christine Kleppa ba om at siktede ble varetektsfengslet i fire uker. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Skutt etter stengetid

Mannen ble siktet etter at en bartender (26) ble skutt inne på serveringsstedet Los Tacos i Stavanger sentrum, rett før midnatt torsdag kveld.

Hendelsen skjedde etter stengetid. Ifølge Stavanger Aftenblad ble 26-åringen skutt i halsen.

Han ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus med det som ble betegnet som alvorlige skader.

Tilstanden hans er fremdeles ukjent og han har ikke latt seg avhøre til nå.

Subsidiær siktelse

Mandag opplyser Kleppa at politiet før fengslingsmøtet hadde utferdiget en subsidiær siktelse mot 34-åringen.

Det vil si at dersom retten skulle ha konkludert med at det ikke er skjellig grunn til mistanke om at siktede forsøkte å drepe 26-åringen, ville påtalemyndigheten bedt retten om å vurdere denne subsidiære siktelsen.

Den omhandler straffelovens paragraf 280, som er definert som uaktsom forvoldelse av betydelig skade på en annens kropp eller helse.

Pågrepet på hotell

En annen mann (36) som befant seg på Los Tacos da politiet kom til stedet ble pågrepet umiddelbart etter hendelsen. Også han nekter straffskyld.

Ved 7-tiden fredag morgen meldte politiet at 34-åringen, som hadde forlatt Los Tacos da de kom til stedet, var siktet i saken.

Etter en jakt som pågikk i flere timer, ble han pågrepet ved 13-tiden på fredag, på et hotellrom sentralt i byen.

34-åringen har knyttet seg til åstedet, men nekter straffskyld for drapsforsøk.

Politiet har foreløpig ikke uttalt seg om hva de mener var motivet. Grunnen til at de befant seg på serveringsstedet etter stengetid skal ha vært en avtale mellom de involverte om å oppholde seg der.

Alle tre skal ha kjent hverandre fra før.

Fant nedgravd våpen

En time etter at 34-åringen ble pågrepet fant en hundepatrulje et skytevåpen som de mener ble brukt i forbindelse med hendelsen.

Våpenet var gravd ned i et blomsterbed i nærheten av Byparken i Stavanger. Det er nå sendt til Kripos for undersøkelser.

FORSVARER: Advokat Ørjan Eskeland forsvarer 34-åringen. Hans klient nekter straffskyld. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Mandag fortsetter politiet sin etterforskning.

Ifølge politiinspektør Lars Ole Berge har de avhørt en rekke personer og vil gjennomføre flere avhør i dagene som kommer.

Leter etter telefon

Det skal ikke ha vært øyenvitner til selve skyteepisoden.

– I tillegg pågår det fortsatt undersøkelser av elektroniske spor. De kriminaltekniske undersøkelsene på Los Tacos er avsluttet, sier Berge.

Politiet har imidlertid ikke funnet mobiltelefonen til den siktede 34-åringen.

Om publikum skulle komme over en Huawei-telefon i Stavanger sentrum, ber politiet om å bli kontaktet på telefon 02800, skriver de i en pressemelding mandag ettermiddag.

De er også interessert i andre tips som kan belyse saken.

ÅSTED: 26-åringen ble skutt inne på dette serveringsstedet i Stavanger. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Svekket mistanke

36-åringen, som ble pågrepet først av de to siktede, ble løslatt fredag kveld.

Han er fremdeles siktet i saken, men politiets mistankegrunnlag mot ham er svekket etter avhør av 34-åringen.

Begge de siktede er tidligere straffedømt.

Politiet mener nå de har kontroll på alle de involverte i saken og leter ikke etter flere mistenkte.