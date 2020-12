Mor etterlot seg skrekkbrev etter selvmord: – Dere kommer aldri til å finne ham

Timmothys skolesekk er dekorert med superhelten Spider-Man. Den veiver fra side til side mens seksåringens små bein løper mot førskolelæreren.

Pappa Jim rekker å rope at han elsker ham, før den ivrige sønnen forsvinner inn dørene.

Men skoledagen blir kort. Plutselig dukker Timmothys mor Amy opp på skolen og sier at det har oppstått en akutt familiekrise.

Da hun tre dager senere blir funnet død på et hotellrom, er seksåringen som sunket i jorden.

Ni år går, men pappa Jim er helt sikker på at sønnen er der ute et sted. I 2019 blir et nytt håp tent da en forvirret og forslått tenåring dukker opp i Kentucky, og sier at han er den savnede Timmothy.

Det som kunne blitt en lykkelig slutt, endte i forrige uke med at denne gutten ble kastet i fengsel.

Trøblete ekteskap

18. oktober 2004 får James «Jim» Pitzen og Amy Fry-Pitzen sitt første og eneste barn. Lille Timmothy Pitzen vokser opp i storbyen Aurora i delstaten Illinois.

Paret var lenge usikre på om de i det hele tatt kunne få barn. Jim hadde tidligere fått påvist lymfekreft, og var redd cellegiftbehandlingen hadde gjort ham steril.

Den lille gutten får to m-er i navnet, for å vise hvor spesiell han er.

Timmothy er et lykkelig barn, og blir beskrevet som utadvendt og energisk – selv om foreldrenes forhold ikke går på skinner.

Amy hadde skilt seg hele tre ganger før hun møtte Jim. Året før Timmothy blir født, overlever hun et selvmordsforsøk. Amy sliter med alvorlig depresjon og går på tunge medisiner.

Tross de psykiske plagene, forguder hun sin lille sønn.

I 2007 hadde de en voldsom krangel, da Jim oppdaget at Amy skjulte meldingsutvekslinger med eksmannen.

«Du må velge hvor du selv ønsker å være. Jeg kommer til å få foreldreretten for Tim, og du kan stikke av og gjøre hva du vil», hadde Jim sagt. Amy valgte å bli hos familien sin.

Men ekteskapet blir ikke noe særlig bedre. Det renner nesten over for Jim når han finner ut at Amy har bestilt et opphold på et cruiseskip sammen med en venninne, uten å informere om det.

Likevel pakker Amy kofferten og drar til sjøs på avreisedatoen.

Dukker opp uanmeldt

11. mai 2011 leverer Jim den seks år gamle sønnen på førskolen. Stemningen hjemme er fortsatt preget av Amys hemmeligholdte cruisetur.

Jim slipper sønnens hånd og ser de små beina løpe mot førskolelæreren. I hånda veiver han med skolesekken, som er prydet med den rød og blå superhelten. Faren rekker å si at han elsker ham, og at han må oppføre seg fint, før Timmothy forsvinner inn dørene.

Men skoledagen blir kort for seksåringen.

Kun en halvtime senere dukker Amy opp på skolen. Hun sier til læreren at det har oppstått en familiær krise, og at hun må ta med seg Timmothy.

Amy lyver. Det er ikke noe som har skjedd. Moren har tatt ut sønnen fra skolen for å ta ham med på en liten miniferie. Første stopp er hos bilmekanikeren.

Mens kjøretøyet blir klargjort for en lengre biltur, tar Amy med seg Timmothy i dyreparken Chicago Zoological Park. Der tilbringer de dagen frem til bilen er ferdig fikset i 15-tiden.

DEN LILLE FAMILIEN: Jim, Amy og Timmothy. Foto: NCMEC

Deretter bærer det av sted til den populære familieresorten KeyLime Cove med innendørs vannpark.

Melder begge savnet

Tilbake i Aurora er Jim på vei for å hente sønnen etter endt arbeidsdag – men Timmothy ble hentet allerede klokken 08.30. Jim ber om å få se boken hvor all henting og levering blir loggført.

Han ser at kona har signert.

Jim kjører til parets felles hjem, men verken Amy eller sønnen er der. Han kaster seg i bilen og fortsetter til Amys arbeidsplass. Samtidig ringer han mobilen hennes. Han venter og venter, men kommer stadig til den velkjente stemmen til telefonsvareren.

Han legger igjen en beskjed.

«Bare fortell meg at dere har det bra. Ring meg. Hva er det som skjer?»

Jim ringer Amys foreldre, men heller ikke de aner hvor datteren og barnebarnet befinner seg. Jim slår seg halvveis til ro med tanken om at kona angivelig er sur for noe han har gjort, og at hun trenger tid til å roe seg ned.

Den fortvilte faren våkner til en ny mai-dag, men huset er fortsatt tomt. Det samme er anropsloggen og innboksen. Han bestemmer seg for å ringe politiet og melde begge savnet.

Se den aller siste observasjonen av Timmothy Pitzen i videovinduet øverst i saken.

MOR OG SØNN: Timmothy og mamma Amy. Ifølge familien forgudet hun sin lille sønn. Foto: NCMEC

«Timmothy tilhører meg »

«Vi har det bra. Vi kommer hjem om en dag eller to. Jeg trenger litt tid til å finne ut av ting og prøve å tenke ut hvordan jeg skal tilnærme meg dette.»

Ordene kommer fra Amy. Hun har ringt moren sin. Det neste nummeret hun slår er ikke til ektemannen, men til Jims bror.

Han hører nevøen leke i bakgrunnen, mens Amy sier de urovekkende ordene:

«Timmothy har det bra. Timmothy tilhører meg. Vi to kommer til å få det fint. Han er trygg.»

Samme dag drar Amy og sønnen videre. Neste stopp er Kalahari Resort i Wisconsin. Hotellet har klatrevegg, basseng både inne og ute, sklier, rutsjebaner og bowlingbane – alt en seksåring kan ønske seg.

Dagen etter viser kalenderen 13. mai. Klokken 10:10 møter mor og sønn opp i hotellresepsjonen for å sjekke ut.

Timmothy er iført lyseblå t-skjorte, shorts og en litt stor Spider-man-ryggsekk. Han holder moren Amy i hånden.

Siden har seksåringen aldri blitt sett igjen.

SISTE BILDE: Overvåkingskameraet i resepsjonen på Kalahari Resort fanget opp det siste bildet av Timmothy, før han og moren forsvinner ut glassdørene. Foto: NCMEC

Samme kveld drar Amy til den lille landsbyen Winnebago. Her går hun til innkjøp av en konvolutter, papir og en kulepenn. En halvtime senere fanger et overvåkingskamera henne opp på en matbutikk.

Det er ingen som holder henne i hånden lenger. Amy blir observert alene på alle ærendene. På kvelden sjekker hun inn på det slitne motellet Rockford Inn.

Klokken 12:30 dagen etter banker renholdspersonalet på døren.

Ingen åpner.

De røde ringene viser Amy og Timmothys stoppesteder, etter avreisen fra Aurora. Seksåringen ble sist sett på Kalahari Resort i Wisconsin Dells. Deretter ble Amy observert alene i Winnebago, før hun ble funnet død i Rockford. Foto: Google Maps

Kryptisk beskjed

Amy blir funnet livløs på hotellrommet. 43-åringen har tatt sitt eget liv. På sengen ligger det et håndskrevet brev, samt bilder av sønnen Timmothy.

Med kulepennen hun kjøpte den samme kvelden, starter Amy med å beklage for alt rotet og stresset hun har forårsaket. Hun forsikrer om at Timmothy er trygg sammen med mennesker som er glad i ham.

Amy avslutter brevet med å slå fast at seksåringen aldri kommer til å bli funnet.

Jim er i sjokk.

SISTE STOPP: Amy ble funnet død på hotellet Rockford Inn. Foto: NCMEC

I en håndvending har han mistet både kone og sønn.

Samtidig som Jim får sitt livs verste beskjed, har en annen melding fra Amy tikket inn i mail-innboksen til moren Alana Anderson.

«Jeg har tatt han til et trygt sted. Han kommer til å bli godt tatt hånd om, og han sier at han elsker deg. Vær så snill, vit at det ikke er noe du kunne ha sagt eller gjort for å fått meg til å ombestemme meg.»

Tror alt var planlagt

Politiet følger alle spor Amy og Timmothy har etterlatt seg, og sjekker alle overvåkingskameraer.

I løpet av de tre dagene har Amy kjøpt flere leker og klær til sønnen, men ikke noe av dette blir funnet. Det viser seg også at en av 43-åringens siste samtaler er gjort til en mobiltelefon i nærheten av byen Sterling.

Ved å sjekke bompasseringer, finner politiet ut at Amy har besøkt det samme området to ganger i løpet av de siste månedene. De begynner å tro at alt har vært planlagt lang tid i forveien.

Savnet-plakat fra 2019. Bildet til høyre viser hvordan Timmothy kan se ut som 13-åring. Foto: Ho/National Center for Missing and Exploited Children/AFP

Under bilens støtfanger finner politiet gress og gjørme. Hun må, i løpet av de tre dagene, ha kjørt av asfaltert ferdselsvei. Jim tror det var her hun overleverte Timmothy til noen andre. Men hvem?

Det er i tillegg størknet blod i baksetet. Forklaringen kan være at seksåringen noen måneder tidligere blødde neseblod i bilen, sier et familiemedlem til politiet.

Årene går, men politiet kommer ingen vei i etterforskingen. Likevel er Jim hellig overbevist om at sønnen fortsatt er i live et sted der ute.

– Amy ville aldri ha skadet ham. Timmothy var hennes lille prins, har Jim forklart til True Crime Daily.

– Jeg er Timmothy Pitzen

I april 2019, åtte år etter forsvinningen, ringer telefonen hos politiet. Samtalen kommer fra byen Newport i Kentucky, og innringeren sier det er observert en skadet og forvirret tenåring i området.

Når politiet ankommer, forteller gutten at han har rømt fra to svære og sterke menn som har holdt han fanget på et hotellrom i syv år. Han hevder å ha vært et offer for menneskesmugling, og beskriver den ene mannen med et tatovert spindelvev på nakken

Gutten sier han er 14 år gammel, og at navnet hans er Timmothy Pitzen. Det eneste han ønsker, er å komme hjem til familien sin.

Hjemme hos familien Pitzen er gleden til å ta og føle på – men med forbehold. Amys mor, Alana Anderson, sier til Cincinnati Enquirer at hun ikke tør å slippe jubelen løs før hun vet om det faktisk er barnebarnet som er funnet.

– Det har vært så mange tips og observasjoner, så jeg prøver å ikke få panikk eller bli alt for engasjert.

Dagen etter er DNA-analysen klar. Den påståtte 14 år gamle gutten viser seg å være en 23 år gammel mann fra Ohio ved navn Brian Michael Rini. En måned tidligere slapp han ut fra fengsel, hvor han sonet over et år for ran og hærverk.

Dømt til fengsel

MÅ TO ÅR I FENGSEL: Brian Michael Rini utga seg for å være savnede Timmothy Pitzen. Foto: Handout/AFP/Hamilton County Sheriff's Office

Familien gjenopplever dagen Timmothy forsvant. Jim er knust.

– Det har vært forferdelig. Vi har sittet på nåler, håpefulle og redde. Det har vært utmattende. Jeg synes synd på den unge mannen som åpenbart har hatt et behov for å utgi seg for å være en annen, sier bestemor Alana Anderson til AP når den nedslående beskjeden kommer.

I januar i år tilsto Rini identitetstyveri. 18. desember 2020 ble han dømt til to år i fengsel.

Kommende mai er det ti år siden Timmothy sist ble sett, iført lyseblå t-skjorte, shorts og ryggsekk – med sin lille hånd trygt omfavnet av morens.

Det vites fortsatt ikke hva som skjedde etter den siste observasjonen klokken 10:10 på morgenen den 13. mai 2011, men pappa Jim tror fortsatt sønnen er i live.

Hver morgen sjekker han mobilen, i håp om å høre de etterlengtede ordene fra politiet på telefonsvareren.

– Det kommer til å bli en enestående dag. Jeg klarer ikke å vente. Jeg kommer til å gråte en hel del den dagen han kommer hjem, sier han til True Crime Daily.

BEVART: Timmothys hånd- og fotavtrykk datert 2009 ligger fortsatt i hagen bak familiens gamle hus. Foto: AP / Carrie Antlfinger

Kilder: True Crime Daily, People Magazine, AP, CNN, TV 2, The Cincinnati Enquirer, New York Post, Wikipedia, People Magazine, Find A Grave.