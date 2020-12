Bakt juletorsk med rødkål og smørsaus

Denne oppskriften er til 4 personer.

Dette trenger du:

600 g torskerygg

Salt til smak

2 ss smør

Ertepuré:

400 g erter

2 sjalottløk

1 ss smør

2 dl kremfløte

Salt til smak

Eventuelt litt sitronsaft om det er ønskelig

Jordskokk:

200 g jordskokk

Grovsalt

2 ss smør til steking

Rødkål:

1 rød kål på ca. 1 kg

2 grønne epler

1 kanelstang

1 stjerneanis

5 dl fersk og syrlig eplejuice

4 ss sukker

4 ss rødvinseddik

Juicen av 1 appelsin

Har du noen rødvinsslanter er det også fantastisk i rødkål.

Smørsaus:

2 dl kremfløte

150 g meierismør

Saften av ½ sitron

Salt

50 g ørretrogn

Slik gjør du:

Salte torskeryggen lett i ca. 10 minutter før den skal bakes. Forvarm en ovn til 170 grader. Ved baking – ha på smør på filetene og bak 6-7 minutter til den flaker seg fint.

Finhakk sjalottløken og fres i 1 ss smør. Ha på ertene og kremfløte. Kok det opp og la det koke 1-2 minutter. Kjør opp med stavmikser og smak til med salt.

Jordskokken bakes på grovsalt på 180 grader i ca. 30 minutter. De skal være helt myke.

Kutt rødkålen i strimler, legg i en kjele. Skrell eplene og kutt i biter, bland i med kålen. Legg i krydderet, press appelsinjuicen over, hell på juice, ha i sukker og eddik. Sett så på lokk og kok godt i 5-6 minutter slik at kålen også slipper væske. Kålen skal kokes lengre enn man tror slik at sukkeret «emulgerer» med væsken. Smak til med salt, litt mer eddik og sukker ved behov.

Reduser kremfløten til det halve og pisk inn smørterninger. Bruk eventuelt litt maizena om du ikke får den sammen. Smak til med sitron og eventuelt litt salt. Det skal ikke være behov for mer salt om du bruker saltet meierismør. Vend inn ørretrogn tilslutt om ønskelig.

Server torsken på ertepure med stekte jordskokker, litt varme erter og ørretrogn. Rødkålen serveres ved siden av. Server gjerne også små mandelpoteter eller andre småpoteter ved siden av.