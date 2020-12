Vil ikke møte i avhør om ladd hagle – sendte uttalelse til politiet

I likhet med drapssiktelsen ønsker ikke Tom Hagen (70) å forklare seg for politiet om ulovlig oppbevaring av våpen.

Politiet tok ut siktelsen som gjelder ulovlig befatning med skytevåpen og brudd på våpenloven 27. august i år, opplyser politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt til TV 2.



Siktelsen ble gjort kjent for milliardæren i slutten av oktober i år.

Tom Hagen har ikke ønsket å la seg avhøre i saken. Sist fredag sendte imidlertid hans forsvarer, advokat Svein Holden, en skriftlig uttalelse til politiet på vegne av Hagen.

Innholdet i notatet er ikke kjent.

– Av hensyn til etterforskningen og lovpålagt taushetsplikt vil politiet ikke kommentere saken utover dette, sier politiinspektør Hemiø.

TV 2 har mandag ikke lyktes med å få en kommentar fra Svein Holden på spørsmål om hvorfor ikke Hagen ønsker å la seg avhøre i våpen-saken.

Mente han ble spanet på

Milliardæren er siktet for ulovlig oppbevaring av fire uregistrerte pistoler, samt en skarpladd hagle som politiet fant under senga hans. Politiet har også funnet tilhørende ammunisjon.

Hagen mener fremdeles at kona hans er bortført av ukjente gjerningsmenn. Overfor politiet har 70-åringen forklart at han mener ukjente personer har spanet på ham.

Det er årsaken til at han mente det var nødvendig å ha en hagle lett tilgjengelig.

Med ett unntak mener Hagen at de fire pistolene ikke var funksjonelle, og at han derfor ikke har trengt å oppbevare dem i det godkjente våpenskapet han har hjemme.

Skulle leveres inn

Politiet har siktet Hagen fordi han manglet våpenkort for pistolene, og fordi våpnene ikke har blitt korrekt oppbevart i et våpenskap.

— Alle pistolene ble over tid lagret i en skipskiste av stål med solid lås, men kista er noe defekt. I kista er det et lokk, som er konstruert slik at disse våpnene ikke var lett tilgjengelige, selv når lokket var åpnet, sier Holden til NRK, som først omtalte siktelsen.

Han sier også at Hagen har vært interessert i våpen siden han var tenåring, og at han lenge har vært med i en skyteklubb.

– Hagen har ment å levere inn våpenet ved tidligere våpenamnesti, men det er dessverre ikke blitt gjort, sier Holden til NRK

Hagen erkjenner delvis straffskyld, opplyser Holden til TV 2.