Olivia og Petter ble sendt hjem fra Jakten – nå har en av dem funnet kjærligheten

Mandag er det duket for en heidundrandes aften i Jakten på kjærligheten. Hele fire friere må pakke kofferten og reise hjem, hvorav to av dem drar frivillig.

Frierne Line Wisth (26) og Karla Sende (24) følte ikke at kjemien stemte med sine respektive bønder, og de valgte derfor selv å takke for seg.

Hos Vågå-bonden Trine Turtum (25) og Ronny Stokland (39) på Jæren var stemningen derimot tyngre da de to bøndene skulle ta sine aller siste valg.

Til slutt ble det Petter Nordhaug (22) og Olivia Matningsdal (38) som måtte reise hjem uten å ha funnet kjærligheten.

– Jeg var litt skuffet selvfølgelig, men man kan jo ikke velge hva den andre vil, så man må bare ta det for det det er og la det gå videre, forteller Nordhaug til TV 2 på telefon.

BLE IKKE KJÆRLIGHET: Bonde Trine Turtum valgte ikke Petter Nordhaug til slutt. Nå har Nordhaug funnet lykken med en annen. Foto: TV 2.

Han ble sendt hjem av bonden Turtum, som endte opp med frieren Olav Åsen Haugsgjerd (31).

Se video av Turtums siste valg i toppen av saken.

Fant drømmedama etter innspillingen

Det tok derimot ikke lang tid før lykken snudde for 22-åringen. Omtrent en uke før programmet hadde premiere på TV 2 i oktober i fjor, skulle et sammentreff føre til at Nordhaug møtte en tidligere bekjent. Nå kan han endelig bekrefte at han har fått seg kjæreste.

– Ja, jeg har fått meg kjæreste! Vi traff hverandre første gang for 1,5 år siden, men da ble det ikke noe mer enn litt småprat. Men i høst var jeg en tur i det området hun kommer fra og la det ut på sosiale medier. Da fikk jeg et svar fra hun, så da tok vi opp kontakten igjen og har egentlig vært sammen siden, stråler trønderen.

Hvem den utkårede er vil han derimot ikke røpe for mye om, annet enn at hun er ett år yngre enn ham og kommer fra et sted som ligger en to-tre timers kjøretur unna der han bor.

– Vi har snakket litt om det, faktisk. Men vi tror kanskje det er best at det ikke kommer ut hvem det er og sånn, for jeg vil ikke at hun skal kjenne på det uvante presset fra folk som hun ikke kjenner. Det er bedre å holde det skjult hvem det er, men jeg kan i hvert fall bekrefte at jeg har fått meg kjæreste, forteller Nordhaug.

UTVALGT: Bonde Trine Turtum (25) valgte til slutt frieren Olav Åsen Haugsgjerd (31) i Jakten på kjærligheten. Foto: TV 2.

Ser Jakten sammen

22-åringen innrømmer at det har vært litt rart å se seg selv date en annen på TV samtidig som han har fått seg kjæreste.

– Jeg fortalte henne at jeg var med på Jakten, og hun har vært med og sett på hver episode ved siden av meg og ledd litt. Jeg tror kanskje hun har syntes det har vært litt rart, men det har jo jeg også, så det er jo forståelig, sier Nordhaug.

Han er derfor glad for at hun har tatt det hele med godt humør, og avslører at mandagene faktisk har blitt et lite høydepunkt for det ferske paret.

Nå ser han fram til at kjæresten snart kommer flyttende til bygda Korsveien, utenfor Melhus.

– Hun har jo fått seg jobb der jeg bor nå, så hun kommer flyttende etterhvert og da blir vi nok samboere, avslører han.

– To vilt forskjellige personer

På Jæren endte det endelige valget i tårer hos både bonden Ronny Stokland (39) og frieren Olivia Matningsdal (38) fra Vigrestad, da hun måtte lete videre etter kjærligheten utenfor programmet.

Matningsdal har derimot ikke kjent på bitterhet i etterkant av at hun ble sendt hjem og Stokland valgte frieren Camilla Jensen (29) til slutt.

– Det kjentes helt greit. Det høres ut som jeg lyver, men jeg gjør ikke det, forteller 38-åringen til TV 2 på telefon, og utdyper:

– Meg og Camilla er to vilt forskjellige personer. Derfor går det ikke an å bli sur, for da liker han på en måte noe helt annet, så det gikk veldig fint. Jeg er absolutt ikke bitter. Vi har hatt litt kontakt i etterkant og det har bare vært hyggelig, sier hun.

VENNSKAP I STEDET FOR KJÆRLIGHET: Det ble ikke nok kjærlighet mellom bonde Ronny Stokland og Olivia Matningsdal. Foto: TV 2.

Kunne havnet i «vennesonen»

Frieren mener samtidig at det skal mer til for at hun blir forelsket.

– Jeg er ikke en person som blir forelsket, det måtte vært etterpå. Men prøv å være sammen med Ronny i ni dager – du blir betatt. Han er en veldig likandes person, men hva som hadde skjedd om han hadde valgt meg videre vet jeg ikke. Kanskje vi hadde havnet i vennesonen?, spør hun seg.

Frieren bor kun 25 minutter unna Stokland, så det skulle ikke stått på avstanden dersom hun hadde vunnet hjertet hans. Men for Matningsdal var ikke Jakten på kjærligheten noen konkurranse.

– Mine venner har spurt: «Olivia, hvor er konkurranseinstinktet ditt?». For jeg er jo et konkurransemenneske. Men dette var aldri en konkurranse for meg. Det er snakk om menneskers følelser, du må bare være deg selv og så får de ta deg for det du er, mener hun.

Vil betale vennene for å ikke se

38-åringen er stort sett glad for at hun meldte seg på datingprogrammet, og betegner oppholdet som en «dritgild» opplevelse, på ekte Vigrestad-mål.

Det å se seg selv på TV i etterkant har hun derimot hatt blandede følelser rundt. Enkelte ting har hun angret så mye på, at hun vurderer å gå «drastisk» til verks for at venner og familie ikke skal få det med seg.

Hva dette gjelder konkret, vil hun derimot ikke avsløre.

– Det er noe jeg angrer på, men jeg har ikke tenkt å si det til deg, for det er ikke sikkert det kommer med, så da slipper jeg. Jeg skal betale mine venner for å ikke se den siste episoden, ler Matningsdal.

– Nå kommer jo hele Norge til å lure på hva dette gjelder? Er det ikke bedre å si det?

– Nei hvis du skriver det så sitter jeg i saksa, ha-ha. Nei, vi får leve i spenning for jeg vet ikke om de tar det med, sier hun forhåpningsfullt.

Må blokkere seere

Som flere andre friere i datingprogrammet, har 38-åringen mottatt henvendelser på sosiale medier fra interesserte seere som gjerne kan tenke seg å bli bedre kjent med Vestlands-kvinnen.

– Det er vel nå jakten begynner, er det ikke det? Det er jo nå jeg har lov til å svare folk, ler hun og innrømmer at det er flere hun gleder seg til å svare.

– Det er noen «gilde» meldinger som er oppe til vurdering. Jeg blir jo litt skremt av hele situasjonen. Jeg er ikke vant med at folk sender melding og sier «Åh, du var en pen dame» og «Hvis det ikke blir deg og Ronny, skal vi ta en kaffe?».

Samtidig innrømmer 38-åringen at ikke alt er like hyggelig.

– Det er jo noe som ikke er så gildt også. Litt over kanten. Jeg har blokkert ganske mange, for å si det sånn.

Se Jakten på kjærligheten mandag klokken 20.00 på TV 2 eller når du ønsker på TV 2 Sumo.