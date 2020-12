Wenger: – Jeg ble skremt av alkohol, skriking og vold som barn

På begynnelsen av 1990-tallet var det nær sagt helt vanlig at profesjonelle fotballspillere var omtrent like mye på pub som på trening. Det var også tilfelle i Arsenal.

Den tidligere Arsenal-spilleren Nigel Winterburn har imidlertid uttalt at dette stoppet helt opp da Arsène Wenger ble ansatt i 1996. Wenger signaliserte en klart mer profesjonell holdning blant spillerne.

Alkohol ble nærmest bannlyst i en klubb som var godt kjent for rusproblemene til Tony Adams og Paul Merson

– Alt stoppet egentlig da Wenger forbød å ta imot drikke som ble servert i spillerloungen etter kampene, har Winterburn tidligere uttalt.

I sin nye bok «My Life in Red and White» avslører nå Wenger hvorfor det var så ekstremt viktig for ham å få en slutt på drikkingen blant spillerne.

Franskmannen, som er født i 1949, vokste opp i landsbyen Alsace i det østlige Frankrike. Foreldrene drev en lokal bistro i byen, og der fikk Wenger førstehånds kunnskap om hvor ødeleggende alkohol kunne være.

– Alkohol, skriking, vold. Alt som pleide å skremme meg som barn. Derfor vekket det en avsky hos meg, beskriver Wenger om personer som misbrukte alkohol i boken sin.

Den tidligere Arsenal-manageren sier videre at han har sett hvordan høyt alkoholinntak påvirker det psykologiske aspektet hos mennesker, og at han gjennom oppveksten derfor ble fast bestemt på å ha en streng linje når det gjaldt alkoholinntak blant spillerne han var leder for.

Wenger ledet som kjent Arsenal fra 1996 til 2018 og tok en rekke titler med London-klubben – deriblant tre Premier League-titler og sju FA-cuppokaler.

Etter at han ga seg som Arsenal-manager har Wenger blitt ansatt som FIFAs nye sjef for global fotballutvikling. Den tidligere Arsenal-manageren er også en del av International Board (IFAB), som forvalter fotballens regelverk.

Han bor og jobber både i Paris, London og Zürich. I et intervju med The Guardian forrige måned innrømmer han imidlertid at han savner å være manager.

– Jeg vet ikke hvorfor, men fotballkamper er livet mitt, og det kommer aldri til å endre seg. Så ja, jeg savner det veldig mye, innrømmet Wenger.