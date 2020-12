Indikerer at Tom Hagen har lav terskel for trusler og vold

Politiet mener at våpenfunn på soverommet og et vitne som hevder seg drapstruet av Tom Hagen (70) på 1990-tallet, tyder på at milliardæren har lett for å opptre voldelig og truende.

Det får TV 2 opplyst.

Da politiet i juni ba Nedre Romerike tingrett om lov til å ransake Hagen-ekteparets hytter på Kvitfjell og Biri, måtte de begrunne hvorfor de mente det var skjellig grunn til å mistenke Hagen for drap eller medvirkning til drap.

En drøy måned i forveien hadde Eidsivating lagmannsrett kommet til motsatt konklusjon og dermed løslatt Hagen fra varetekt.

Politiet kunne imidlertid legge frem nye bevis, som sammenholdt med tidligere fremlagte bevis var nok til at tingretten igjen mente det var sannsynlighetsovervekt for at Hagen står bak et drap på kona.

Vitne: Ble drapstruet

Søndag skrev NRK at Tom Hagen er siktet for ulovlig befatning med skytevåpen.

Nå kan TV 2 fortelle at de samme våpnene, fire pistoler og en skarpladd hagle, er blant politiets bevis også i drapssaken mot Hagen.

Bakgrunnen er blant annet et vitne som sier til politiet at Hagen drapstruet ham i 1994. Ifølge vitnet har Hagen selv fortalt ham at han hadde med seg en ladd pistol da han truet vitnet.

Dessuten ga Hagen, ifølge vitnet, uttrykk for at han kjente folk som kunne få ham drept, uten selv å bli tatt for det.

Vitnet anmeldte Hagen for trusler kort tid etter hendelsen, og politiet mener anmeldelsen hans den gangen - som ble henlagt - stemmer godt overens med forklaringen han gir politiet nå. Han anses som et viktig vitne i etterforskningen.

SØKTE: Politiet gravde hull i bakken da de ransaket hytta til ekteparet Hagen på Biriåsen i juni. Foto: Frode Sunde / TV 2

Politiet mente i juni at disse opplysningene, sett i sammenheng med andre bevis i saken, indikerer at Hagen har lav terskel for å opptre voldelig og truende i pressede situasjoner.

Vil ikke i avhør

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, bekrefter at hans klient i desember 1994 ble anmeldt for å ha fremsatt trusler overfor en mann.

– Bakgrunnen for Hagens kontakt med mannen var relasjonen vedkommende hadde til et familiemedlem av Tom Hagen. Saken ble henlagt av politiet etter kort tid, skriver Holden i en e-post og legger til:

– Fra mitt ståsted vil jeg understreke at det er forståelig at Tom Hagen har et konfliktfullt forhold til mannen. Etter min oppfatning har denne situasjonsbestemte konflikten for over 25 år siden ingen betydning for bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen.

Holden mener, slik han kjenner bevisene i saken, at det ikke er grunnlag for å ta ut tiltale mot Tom Hagen.

I en e-post til TV 2 skriver politiinspektør Agnes Beate Hemiø at politiet ikke vil kommentere saken.

Tom Hagen har hele tiden nektet straffskyld for det han anklages for. Han mener at kona er bortført av ukjente gjerningspersoner, og at politiet i lang tid har vært fullstendig på villspor.

Utlovet dusør

Derfor utlovet Hagen i sommer en dusør på 10 millioner kroner for tips som fører til at kona blir funnet.

Hagen mener også at kidnapperne har spanet på ham og kona i tiden før og etter forsvinningen 31. oktober 2018. Det er derfor han har hatt en skarpladd hagle ved senga, har han skriftlig uttrykt til politiet via sin forsvarer Svein Holden.

De fire uregistrerte pistolene har han hatt på grunn av sin mangeårige interesse for våpen, forklarer han. Tre av dem er heller ikke funksjonelle.

Milliardæren ga en helt kort forklaring til politiet da han ble pågrepet 28. april i år. Elleve dager senere ble han løslatt fordi politiets bevis ikke var gode nok. Siden har han ikke ønsket å forklare seg for politiet.

Hagen: – Det er tungt

Siktelsen for ulovlig befatning med skytevåpen ble tatt ut i august i år og forkynt for Hagen i oktober. Heller ikke denne siktelsen har han ønsket å forklare seg om, men fredag sendte advokat Holden en uttalelse til politiet på vegne av Hagen.

31. oktober i år, på dagen to år etter konas forsvinning, ga Hagen imidlertid et intervju til NRK. Der beskrev han pågripelsen som «et sjokk».

– Det er tegnet et bilde av meg som en drapsmann, og det er tungt, sa Hagen i intervjuet.