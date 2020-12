– Ingen indikasjon på at vaksinen ikke er virksom mot mutasjonen

Den nye virusvarianten som er oppdaget i Storbritannia står i fare for å spre seg til Norge.

Mandag innførte regjeringen en rekke tiltak for å reduserer risikoen for at viruset skal komme til Norge og for øke sannsynligheten for å oppdage det, om det allerede er her.

– Vi er bekymret for at viruset allerede er i Norge. Det er i flere andre land, så det kan være her, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til TV 2.

Har tro på vaksinen

Det er anslått at den nye virusvarianten kan være 70 prosent mer smittsom enn den opprinnelige virusvarianten.

– Det er en veldig negativt nyhet. Det øker belastningen og risikoen på helsetjenesten. Det er derfor svært viktig å hindre at dette viruset sprer seg, sier Høie.

Han forteller at ingenting så langt tyder på at mutasjonen vil være mer motstandsdyktig mot vaksinen.

– Det er ingen indikasjoner på vaksinen ikke er virksom mot denne varianten av viruset, sier Høie.

Ifølge britiske myndigheter er det heller ingenting som tyder på at det gir personer et mer alvorlig sykdomsforløp.

Konsekvensene ved utbrudd

Helseministeren understreker at selv om vaksineringen starter i romjulen, er det fortsatt like viktig å overholde smittevernet.

– Selv om vi starter vaksineringen må vi i leve med dette som en folkehelsetrussel sannsynligvis frem til sommeren. Det er viktig at folk ikke tenker at siden vi begynner å vaksinere, så er er faren over, sier han.

Et potensielt utbrudd av den nye mutasjonen, vil få konsekvenser for vaksineringen.

– Tvert imot er det ekstra viktig å få kontroll på smitten nå ettersom de som skal gjennomføre det viktige arbeidet med vaksinering, vil bli forstyrret om de i tillegg må håndtere lokale smitteutbrudd, sier han.

Oppdaget i flere land

Den nye varianten av koronaviruset er oppdaget i flere land, blant annet Danmark, Nederland og Italia. I deler av Storbritannia innføres ekstra strenge tiltak i områder der dette viruset er påvist.

– Noen av endringene som er sett i viruset i Storbritannia har vi også sett i virus i Norge, men ikke så mange endringer og i den kombinasjonen som Storbritannia rapporterer om, sa avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding søndag.

Folkehelseinstituttet vurderer at dersom den nye varianten er vesentlig mer smittsom enn de variantene vi allerede har i Norge og den sprer seg også her, vil det kunne påvirke den norske epidemien.