I drømmene drukner Roger (85) sammen med sin mor og lillesøster

Fem år gammel mistet han sin mor og lillesøster i et av de mange skipsforlis som tok over 1300 liv på norskekysten under andre verdenskrig. I boken «Dødsleia og livsnerven» forteller Kirkenes-mannen Roger Sivertsen om tragedien han i sine drømmer tok del i.

Høsten 1941 var han fem år, og var sammen med sin mor, yngre søster, tante og søskenbarn på reise fra Lofoten hjem til Kirkenes. I Tromsø ble han alvorlig syk og innlagt på sykehus.

– Vi skulle egentlig ta buss videre fra Tromsø, men da jeg ble syk måtte planene endres. Jeg ble igjen alene, mens resten av reisefølget fortsatte turen nordover med hurtigruten.

Vi møter Sivertsen hjemme i Kirkenes. En kvikk 85-åring som gjennom hele sitt voksne liv levde tett på idretten i Sør-Varanger og Finnmark. Først selv som aktiv utøver, men etter hvert mer som administrator på klubb- og kretsnivå.

– Idretten holdt meg i live. Tragedien som rammet vår familie under krigen skulle det ikke snakkes om. Den bar jeg på alene, sier han og tar oss med tilbake til 17. oktober i 1941.

Torpedert av russisk ubåt

"Vesterålen" var et av 237 skip som forliste i skipsleia under andre verdenskrig. 54 personer omkom da hurtigruteskipet ble torpedert.

– Det som da skjedde var at hurtigruteskipet «Vesterålen» som de reiste med ble torpedert av en russisk ubåt utenfor Øksfjord. Det sies at den gikk ned på mellom et halvt og et minutt. 54 av 61 om bord omkom, blant dem fire av mine nærmeste, forteller Sivertsen.

Roger Sivertsen er et av to tidsvitner i journalist og forfatter Gunnar Grytås sin bok om angrep på norske skip på kysten under andre verdenskrig, «Dødsleia og livsnerven».

– Det gjorde skipsleia til den farligste plassen en nordmann kunne være under krigen. Vi har med 237 krigsforlis, omkring 1300 omkomne, fiskere, sjøfolk og passasjerer å gjøre. Dette er en del av vår krigshistorie som har fått begrenset oppmerksomhet, kanskje mest på grunn av at flere av forlisene skjedde etter angrep fra norske eller allierte, forteller Gunnar Grytås.

«Irma» senket av to norske marinefartøy

4.november 1999 meldte TV 2 at et geologisk kartleggingsfartøy hadde gjort et vrakfunn på 200 meters dyp utenfor Averøy. Det viste seg å være hurtigruteskipet "Irma" som sammen med lasteskipet "Henry" ble senket ved Hustadvika på Nordmøre 13.februar 1944. Over 70 omkom, av dem 61 sivile som var om bord på hurtigruteskipet.

Vraket av hurtigruteskipet ble funnet utenfor Averøy i 1999.

– Senkingen av "Irma" var spesiell fordi den ble utført av to norske MTB-er fra en base på Shetland. De fikk før de startet angrepet en advarsel fra utkikken som ropte stopp, det er ei hurtigrute. Dette ble ikke tatt hensyn til. Mannskapet som kom tilbake til England var i opprør over det de hadde vært med på, men denne hendelsen ble det lagt lokk på, forteller forfatter Gunnar Grytås.

Det tok 54 år før det norske forsvar tok ansvar og beklaget, og i 2002 avduket Kong Harald et minnesmerke over de som omkom i et angrep som også smertet de norske marinesoldatene som deltok. Senkingen av "Irma" er blant de som er bredest omtalt i boken til Grytås, også på grunn av at den så lenge ble forsøkt fortiet av norske myndigheter. Først i England, og senere også her hjemme.

Drømte seg inn i moren og søsterens død

Heller ikke hvordan Rogers mor og søster døde skulle det snakkes om. Faren ville det sånn, kanskje for å skåne gutten. Når han nå har fått fortalt sin historie, føler han lettelse.

– Det slapp ikke taket. På nettene i 30-40 år drømte jeg meg inn i det min mor og lillesøster måtte ha opplevd. Enkelte netter gikk jeg ned med båten. Det var en gammel båt, og det fortelles at den gikk fort ned, bare et halvt til et minutt. Vi skulle jo har reist med buss fra Tromsø sammen, men der ble jeg altså lagt inn på sykehus med skarlagensfeber og ørebetennelse. Mamma, søster, tante og mitt søskenbarn ble igjen noen dager, før de reiste. Hva som hadde skjedd dem fikk jeg først vite da min far kom til Tromsø for å hente meg hjem våren 1942, forteller han.

Roger besøker ofte graven til sin mor og lillesøster. Foto: Daniel Berg Fosseng

– De sto på dekk og ble kastet over bord av eksplosjonen da torpedoen traff skipet, ble jeg fortalt. Jeg husker benken i parken ved Amundsen-statuen i Tromsø der jeg satt da pappa fortalte meg at mamma og søsteren min ikke var mer. Jeg var nok i en sjokksituasjon hele vegen hjem. Da brøt jeg sammen, da kom alt. Med alt vi i Kirkenes opplevde av krig og bombing rundt oss følte jeg ikke at min historie var interessant for andre. Kanskje det gikk for mange år før jeg fortalte den. Også mine barn har vært overrasket over at jeg har holdt den for meg selv. Nå kjennes det godt å ha fortalt den. Nå er jeg 85 år, like gammel som mamma og pappa til sammen var da de døde.

Senket av to norske MTB-er

De mange forlis var et direkte resultat av de alliertes jakt på tyske fartøyer gjennom hele krigen. Senkingen av "Irma" er nok den enkeltepisode som etter krigen er viet mest oppmerksomhet, forteller Gunnar Grytås.

Etter senkingen av "Irma" ble det feilrapportert for å dempe kritikken. Foto: Daniel Berg Fosseng

– Angrepet som de to norske MTB-ene gjennomførte var ment rettet mot en konvoi, men det var ingen konvoi. Det var et norsk hurtigruteskip og et frakteskip som ble senket, og dette var skipssjefene klar over. For å komme ut av dette ble det feilrapportert for å dempe kritikken, også fra mannskapet som var om bord på MTB-ene. En av de som var mest klar i sin kritikk ble beordret vekk fra basen til et sted sør i England. Han var oppriktig forbannet, og ingen oppvigler. En som etter krigen ble høyt dekorert for sin innsats. Innrømmelsen ble etter hvert presset fram av en person som hadde en far som omkom. Han slo seg ikke til ro med forklaringen som ble gitt. Av marinekommandoen på Shetland, men også av regjeringen som ikke undersøkte saken som de ble bedt om og som de lovet å gjøre.

Ubegrunnet stemplet som tyskervennlige

Gunnar Grytås mener at sjømenn som var i tjeneste på norske skip i Norge under krigen, de såkalte hjemmeseilerne, ble påført et ubegrunnet stempel som stripete,altså tyskervennlige.

– Når så heller ikke regjeringen følte behov for å ta dette opp, så fikk det befeste seg. Derfor var heller ikke hjemmeseilerne interessert i å prate om det store antall sivile skip som ble torpedert, bombet eller minesprengt og som tok 1300, ja kanskje flere liv. For en liten mannskapsgruppe var tapet enormt i forhold til det antall som seilte ute og tapene der. Hjemmeseilerne fikk heller ikke de samme erstatninger og pensjonsutbetalinger som de som seilte ute.

– Er de krigshelter, de og?

– Ja definitivt.