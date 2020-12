– Han virker veldig stresset

TV 2 Sport Premium og Sumo fra kl. 20.30: Chelsea - West Ham

Det tyske storkjøpet fikk en god start på sin Chelsea-karriere, men den siste tiden har det gått trått for den hurtige angriperen.

Nå innrømmer Werner at overgangen har vært vanskeligere enn han hadde håpet på.

– Premier League er litt annerledes enn min tidligere liga. Det er tøffere enn jeg hadde trodd. Den fysiske kontakten her er tøffere enn i Tyskland, det var noe jeg forventet, men ikke på denne måten, sier tyskeren til Sky Sports.

Skuffende målsnitt i ligaen

På de tolv første ligakampene har Werner scoret fire mål. Det som kanskje er mer alarmerende, er at angriperen nå i alle turneringer har spilt syv kamper på rad uten scoring.

Han legger ikke skjul på at det forventes at han skal score mer mål.

– Det gikk veldig bra i begynnelsen, men etter en del kamper nå, så begynner jeg å slite litt.

– Det har ingenting å si hvor mye du koster. Det er alltid litt press når man kommer til en ny klubb. Jeg mener jeg kan takle det på en god måte. Det er ikke noe nytt. Presset er litt større enn tidligere år, men jeg tror at gode fotballspillere er best under press og det er min plan. Jeg kan prestere veldig bra under press, mener mannen som scoret totalt 34 mål for RB Leipzig forrige sesong.

Werner er også klar på at det tøffe kampprogrammet har vært en stor utfordring i høst.

– Det er tøft når man spiller kamp hver tredje dag, og i helgen mot lag som kan hvile hele uken. Det gjør det vanskelig å være den beste i hver kamp, men det er veldig gøy å spille i Premier League, sier tyskeren.

Det skal sies at Werner også har notert seg for tre målgivende pasninger i ligaen, samt at han har scoret tre mål i Champions League.

Brukt på venstresiden

I begynnelsen av sesongen ble Werner primært brukt i midten av Chelseas fronttrio. Det var blant annet der han spilte da han scoret to lekre mål mot Southampton i oktober. Den siste tiden har hurtigtoget blitt brukt på kanten. Chelsea-manager Frank Lampard mener det ikke bør være noe problem.

– Han har spilt i en lignende posisjon tidligere, så jeg tror ikke det er noe problem for ham å spille på flanken. Han kan bli brukt i alle de tre fremste rollene, sa Lampard på pressekonferansen i forkant av mandagens London-derby.

Manageren tror at hans tyske storsignering snart vil finne tilbake til scoringsformen.

– Han må beholde selvtilliten. Han må fortsette å komme seg i de rette situasjonene og da vil målene utvilsomt komme, sa Lampard.

TV 2-ekspert: – Han virker stresset

Akkurat selvtillit er noe TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller mener Werner mangler nå.

– Jeg synes det er virker som han er veldig stresset nå. Samtidig er det litt sånn spillestil han har. Trommestikkene går i hundre. Jeg tenker ikke først og fremst på ro når jeg ser ham spille. Men sånn var det i Tyskland også. Det var litt av hvert med både bom og treff. Og alltid veldig mye energi, sier Stamsø-Møller.

Fotballeksperten mener også at Werner ikke har hatt marginene på sin side så langt.

– Han har hatt en porsjon uflaks vil jeg hevde. Med sånne type bommer som han har hatt, det kan skje alle. Det som gjør at det ikke er åpenbart at han scorer igjen, er at han virker stresset. Han virker preget og det er fullt forståelig.

– Når man er hentet inn for en slik prislapp, så forventes det at man skal levere minst 20 mål. Da er det den tanken man har i hodet. Samme om laget vinner eller ikke, han trenger å score mål. Det er sånn det er for en angrepsspiller. Og det ligger i bakhodet hele tiden. Scoringer er den beste medisinen for ham nå, sier den tidligere angrepsspilleren.

– Skreddersydd for Premier League

TV 2-eksperten er fortsatt trygg på at den tyske landslagsspissen vil bli en suksess i engelsk fotball.

– Jeg tror han er skreddersydd for Premier League med tempo og energi. Men akkurat nå mangler han tryggheten.

Stamsø-Møller tror ikke posisjonsbyttet er noe som hemmer Werner i veldig stor grad.

– Det burde ikke prege ham for mye. Jeg tenker at det er greit at han kan operere i begge posisjoner. At han starter til venstre, syns jeg er det mest naturlige. Han er ingen komplett midtspiss, sier TV 2-eksperten, som ikke tror mandagens London-derby vil bli en enkel kamp for de blåkledde.

– Den er kjempeguffen. West Ham har blod på tann. De vant begge mot Chelsea forrige sesong og har en fin «go» i laget. Der er ting omtrent så bra det kan være. Det blir antagelig veldig vanskelig for Chelsea, selv om de er favoritter. Hvis de taper der, så går en man en kjip jul i møte.

Før oppgjøret ligger Chelsea på åttendeplass med 22 poeng, mens gjestene fra Øst-London er to plasser bak med ett poeng mindre.

