Høie: – Vi har ingen garanti for at dette viruset ikke er i Norge

Norge stanser alle direkteflygninger fra Storbritannia med umiddelbar virkning, som et av flere tiltak for å hindre at det nye viruset sprer seg hit.

Den nye virusvarianten står i fare for å spre seg til Norge.

Etter at Norges naboland innførte innreiseforbud fra Storbritannia, følger nå Norge etter.

– Vi må sikre at virusvarianten som er påvist i Storbritannia i minst mulig grad sprer seg til Norge. Derfor stanser vi nå direkteflygninger fra Storbritannia og strammer inn tiltak for reisende fra dette området. Dette er i tråd med råd vi har fått fra Helsedirektoratet, sier Høie.

Tiltaket gjelder i første omgang for to døgn, men kan bli forlenget. Allerede mandag er fly kansellert.

– Tiltakene vil bli vurdert innen 48 timer. Det betyr at de kan bli endret, men man må også være forberedt på at de kan bli forlenget, sier Høie.

I tillegg til stans i flygninger innføres flere andre tiltak overfor reisende fra Storbritannia frem til 10. januar.

Helsemyndighetene informerer om den nye virusvarianten under en pressekonferanse klokken 10 mandag. Følge pressekonferansen øverst i saken.

– Ingen garanti

Høie understreker informasjonen som kom i helgen egentlig en beskrivelse av det som skjedde for flere uker siden.

– Vi har ingen garanti for at dette viruset ikke er i Norge. Det er i flere andre land, så det kan være her, sier han.

Ettersom det er et etterslep på opptil to uker på testresultater, understreker han viktigheten av at alle som har kommet til Norge fra Storbritannia de siste 14 dagene må melde seg til kommunen for å teste seg.

– Ved å innføre disse tiltakene reduserer vi risikoen for at viruset skal komme til Norge og øker sannsynligheten for å oppdage det, om det allerede er her, sier Høie.

Helsedirektoratet fikk søndag i oppdrag å styrke informasjonen om karantenereglene til alle som kom reisende fra Storbritannia og alle som er ankommet fra Storbritannia de siste 14 dagene, blant annet med sms-varsling. Helsedirektoratet fikk samtidig i oppdrag å vurdere ytterligere tiltak.

– Det er svært viktig at alle som har ankommet fra Storbritannia de siste 14 dagene tester seg og etterlever disse reglene, sier Høie.

De nye tiltakene

Hovedregelen om karantene i 10 døgn gjelder fortsatt. I tillegg stilles krav om:

PCR-test (Covid 19-test) innen et døgn etter ankomst i Norge og deretter ny test tidligst dag 7 etter innreise fra Storbritannia.

PCR-test så snart som mulig for reisende som er kommet til Norge fra Storbritannia siste 2 uker.

Krav om ankomstregistrering.

Krav om melding til kommunen der den reisende skal oppholde seg.

Gjeldende unntak fra innreisekarantene gjelder som utgangspunkt ikke for reisende fra Storbritannia, med unntak av visse bestemmelser.

Varsler straffeforfølgelse

Hvis ikke kravene overholdes, varsler Høie konsekvenser.

– Det vil bli etablert forskrifter med straffebestemmelser i løpet av kort tid. Hvis det kommer reisende fra Storbritannia vil det bli gitt tydelige krav, og reisende kan få straffemessige konsekvenser hvis de ikke følges, sier helseministeren.

Langt mer smittsom

Ifølge britiske myndigheter er trolig den nye virusvarianten 70 prosent mer smittsom.

– Noen av endringene som er sett i viruset i Storbritannia har vi også sett i virus i Norge, men ikke så mange endringer og i den kombinasjonen som Storbritannia rapporterer om, sa avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding søndag.

Det er ingen holdepunkter for at virusvarianten gir mer eller mindre alvorlig sykdom.



Den nye varianten av koronaviruset er oppdaget i flere land, blant annet Danmark, Nederland og Italia. I deler av Storbritannia innføres ekstra strenge tiltak i områder der dette viruset er påvist.

Folkehelseinstituttet vurderer at dersom den nye varianten er vesentlig mer smittsom enn de variantene vi allerede har i Norge og den sprer seg også her, vil det kunne påvirke den norske epidemien.