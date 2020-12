Myndighetene nekter Andreas (36) å bruke firmanavnet: – Snakk om flisespikkeri

Byråkratene frykter at noen kan bli krenket av Fette Reint AS.

«Fette Reint er et vassekte nordnorsk selskap. Vår kjernevirksomhet er leveranse av høykvalitetsprodukter innen rengjøring, hygiene, desinfisering, beskyttelse, reparasjon og vedlikehold».

Slik beskriver Andreas Eriksen (36) vaskemiddelfirmaet sitt på Facebook.

Da han i mars ble permittert fra reisebyråjobben sin, laget han et agentur på vaskemidler.

Firmaet ville han kalle Fette Reint AS, men det går ikke Brønnøysundregistrene med på.

De mener at firmanavnet er «egnet til å vekke forargelse», skriver Nord 24, som først omtalte saken.

– Vi kan ikke utelukke at noen kan bli krenket, forklarer Brønnøysundregistrene i sitt tilsvar lenger nede i saken.

HELT FETT: Andreas Eriksen poserer sammen med selskapets logo. Foto: Andreas Eriksen

Typisk nordnorsk

– Snakk om flisespikkeri. Firmanavnet har ingenting med kvinnelige anatomi å gjøre. Det er mange sør for Trondheim som tror at «fette» er det samme som et visst annet støtende F-ord, men det stemmer ikke, sier Senja-mannen til TV 2.

Og:

– De to ordene er ikke beslektet engang!

Eriksen sier at det var han og ei venninne som jobber i reklamebransjen som fant på firmanavnet under en «kreativ prosess over en kaffekopp».

– Vi ønsket å spille på det typiske nordnorske, med humor og åpenhet. Da tenkte vi at «Fette Reint» kunne klinge bra og feste seg hos folk, sier han.

På spørsmål om han og reklamebransje-venninnen bevisst valgte navnet for å få oppmerksomhet rundt ordet «fette», svarer Eriksen dette:

– Jeg trodde at navnet skulle få litt oppmerksomhet, ja, men ikke at det skulle gå såpass langt. Vi skal jo hovedsaklig selge vaskeprodukter til nordlendinger som vet godt hva «fette» betyr.

LA DIALEKTA LEVE: Anders Eriksen levner ingen tvil om hva han mener om Brønnøysundregistrene avgjørelse. Foto: Privat

Full stans

Eriksen sier at han de siste månedene har gjort markedsundersøkelser, laget kundestrategier og jobbet hardt for å markedsføre bedriften sin.

Det var først da han skulle registrere Fette Reint som et aksjeselskap i Brønnøysundregistrene, at det ble stans i prosessen.

Brønnøysundregistrene brukte tre uker på å vurdere registreringen av Fette Reint AS, før de kom med avslaget.

– Jeg skulle ønske at myndighetene støttet start up-bedrifter nå i disse tider, og ikke brukte ressurser på å vrake firmanavn med litt humor, sier Eriksen til TV 2.

Han skjønner ikke hvorfor Fette AS kan vekke forargelse.

– Alle nord for Trondheim vet at «fette» betyr «veldig», og at det ikke har noe med det støtende F-ordet å gjøre, sier han.

Mener det er kjønnsdiskriminerende

Underdirektør Øyvind Vågan i Brønnøysundregistrene bekrefter overfor Nord 24 at Eriksens firmanavn ikke er blitt godkjent.

– Vi anser navnet «Fette reint» som egnet til å vekke forargelse ut fra termens opprinnelige betydning. Vi anser navnet som kjønnsdiskriminerende, sier han.

Han sier at det er sjeldent at firmanavn får avslag hos dem, og at avgjørelsen ble tatt på ledernivå.

– Vi minner om at Foretaksregisteret er et landsdekkende register. Opplysningene som blir registrert, herunder foretaksnavnet, er offentlig tilgjengelig for alle. Vi kan ikke utelukke at noen kan bli krenket av en registrering av ordet «fette» i et foretaksnavn, sier han.

Legger til én bokstav

Det er mulig å klage på vedtakene gjort av Foretaksregisteret, men Andreas Eriksen har allerede bestemt seg for å formelt endre firmanavnet.

– Jeg legger til en bokstav, slik at det blir Fetter Reint i Brønnøysundregistrene, men vi skal kalle det Fette Reint over alt ellers, sier han.

Både firmaets nettside, logo, Facebook-side og annen profilering blir under navnet Fette Reint AS.

– Da er det bare å vente tre nye uker før byråkratene har behandlet Fetter Reint AS og blir fornøyde, avslutter Eriksen.