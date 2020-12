Flere kommuner strammer til – innfører munnbindplikt i hele Hallingdal

Den siste tiden har hyttekommuner som Hemsedal, Ringsaker og Hol strammet inn sine koronatiltak som følge av den siste tidens smitteutvikling.

I Hol kommune endres nå regelen om at man kan samle ti gjester opp til to ganger i løpet av julen, slik de nasjonale reglene tilsier.

Det nye antallet i Hol er nå fem gjester.

– Jobber intenst

Kommunen registrerte i helgen ni nye tilfeller, og ordfører Petter Rukke (Ap) sier til TV 2 at særlig én ting kompliserer situasjonen:

– Vi har ukjent smittekilde, og har tatt over 130 prøver i helgen, og med så mye folk til stede i kommunen vår var dette nødvendig, sier han til TV 2.

I helgen innførte Hol flere andre tiltak som skolenedstenging, rødt nivå i barnehagene og skjerpet besøkskontroll ved helseinstitusjoner. Slik vil det være frem til 3. januar.

– Er dette et ukontrollert utbrudd?

– Smittesporingsgruppen har jobbet intenst hele helgen, og vi føler vi er på sporet, men vi har ikke greid å få helt hundre prosent oversikt over smittekilden enda, sier ordføreren.

Flere følger etter

Mandag skriver avisa Hallingdølen at samtlige kommuner i regionen har valgt å innføre munnbindkrav der det ikke er mulig å overholde meteren, også i kommuner som Nesbyen, der det i dag ikke er meldt om smittede.

– Det er stor trafikk i Hallingdal i julen, og befolkningen øker fra 3200 til 15.000. Folk kommer til å handle mat og lignende, og når det blir så tett med folk, tør vi ikke annet enn å innføre munnbindkrav der det ikke er mulig å beholde meteren, sier ordfører Tore Haraldset (Bygdelista) til TV 2.

ØKT TRAFIKK: Ordfører Tore Haraldset (Bygdelista) i Nesbyen kommune forteller at innbyggertallet der mangedobles i julen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Kommunen, som har rundt 4000 hytter, vurderer ikke andre tiltak per nå.

– En del av bakgrunnen for dette er at man skal ha like regler og tiltak i regionen. Slikt er vanskelig å følge om reglene ikke er like, men selvfølgelig påvirker også den seneste situasjonen i Hol, sier ordføreren.

Hemsedal var kommunen i regionen som først innførte munnbindplikt i forrige uke. I helgen fulgte Hol, Gol og Ål etter, mens Nesbyen og Flå besluttet dette mandag, skriver Hallingdølen.

Herbrand Jegleim (Sp), ordfører i Gol, forteller til TV 2 at de ikke har planer om ytterligere innstramminger per nå.

– Vi følger de nasjonale reglene og ser ikke et behov for strengere tiltak slik som situasjonen er nå, sier han.

Munnbindkravet i Gol trer i kraft natt til tirsdag.

Hemsedal-ordfører Pål Rørby (Sp) forteller at han anser deres smittesituasjon som mindre alvorlig enn den i Hol, og at de ikke vurderer ytterligere tiltak akkurat nå.

– Vi er godt forberedt dersom det skulle oppstå ny smitte i kommunen, men dersom vi får et utbrudd så må vi tråkke til med strengere tiltak.

Tror fastboende vil merke det best

Hanne Alstrup Velure, som leder Utmarkskommunenes Sammenslutning, tror munnbindkravene vil merkes mer av de som bor i hyttekommunene til vanlig enn de som kommer på besøk.

– Det er hytteeierne som er vant med å gå med munnbind, mens vi som er på fjellet ikke i like stor grad har erfaring med dette. Munnbind er ikke like godt innarbeidet, men man blir jo påvirket, så denne reglen blir jo innarbeidet etter hvert, sier hun til TV 2.

FORSKJELL: Hanne Alstrup Velure i Utmarkskommunenes Sammenslutning tror de fastboende i hyttekommunene kommer til å merke munnbindkravene mer enn hytteeierne som kommer fra byer som har mer erfaring med koronasmitte. Foto: Ole Berg-rusten

Hun mener det norske samfunnet ikke helt er bygd opp for hvordan nordmenn lever, altså at en stor andel av befolkningen oppholder seg både hjemme og på hytten.

– Noen hyttekommuner har både fire og fem ganger så mange hytter som fastboliger, og om hele familier blir rammet, så kan smittepresset bli høyt.

Hun sier hun forstår at flere kommuner, også dem uten pågående smittetrykk, innfører eksempelvis munnbindtiltak:

– Ordførerne jeg har snakket med har sagt at de gjør dette for å være føre var. Selv om behovet for å gå med munnbind ikke virker like stort i kommuner med lav befolkning, og der folk ikke bor like tett, så kan det i julen og frem til nyttår være et mye større press på butikker og alle andre serviceforretninger, sier Velure.

– Ekstra på vakt

Også kommuner utenfor Hallingdal har valgt å ta grep den siste tiden, og Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen (Ap) melder at de har strammet inn der de kan per nå.

– Vi er inne i en liten bølge, og det har vært mange tilfeller i løpet av helgen. Nå jobbes det heftig med smittesporing, sier hun til TV 2.

Hun anslår at det er rundt 7200 hytter i kommunen.

– Hele Hamar-regionen er inne i en generell smittebølge nå, og vi må være ekstra på vakt, fortsetter hun.

I Ringsaker er det innført hjemmeundervisning mandag og tirsdag denne uken, som følge av den siste tidens smitte. I tillegg er det gjort en rekke andre lokale tiltak, som butikk- og arrangementsbegrensninger.

– Vi har stengt ned det meste, og strammet inn det vi anser som nødvendig, sier Steen til TV 2.

Mandag har kommunen krisestab, der det vil bli gjort en ny vurdering. Ifølge avisa HA er 12 sykehjemsansatte bekreftet smittet, i tillegg til flere elever og lærere.

– Er det flere eller færre folk som besøker kommunen denne julen kontra normalt?

– Det er nok i alle fall ikke færre, og mange har valgt å bruke hytta for å komme seg unna sentrale strøk i hele høst. Dette gjelder nok spesielt mange av dem som bor nær Oslo. Det vil ikke overraske meg om at de vel 7200 hyttene i kommunen er godt brukt nå.