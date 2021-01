De første bilene kom til Norge før jul – og vi i Broom var tidlig ute med å teste.

Hos Ford gjør man seg nå klare til å lansere elektriske Mustang Mach-E (MME). Flere tusen kunder har bestilt bilen, som etter alt å dømme blir en av Norges mest solgte i 2021.

At interessen er enorm, merker også vi i Broom. Vi har fått svært mange henvendelser med spørsmål om denne bilen. Her finner du noen av dem - og våre svar:

Har ikke varmepumpe

Har et spørsmål jeg har lurt på en stund. Kommer bilen med varmepumpe i Norge? Og hvis ikke, hva betyr det i praksis? Trodde liksom det var helt uaktuelt i 2020 å kjøpe elbil uten dette.

Nei, Mustang Mach-E kommer ikke med varmepumpe. Ford har naturligvis fått spørsmål om hvorfor. Litt fra det offisielle svaret deres på det under. I norske forhold mener vi varmepumpe helt klart burde vært en del av standardutstyret. Det er vanskelig å tro annet enn at dette er en økonomisk avveining hos Ford, og at de kanskje også vurderer det slik at de fleste bilene skal selges og brukes i land uten kalde vintre.

Her er litt om det Ford selv sier om dette:

Ford har gjennomført en rekke tester og kommet frem til at en varmepumpe ville hatt begrenset effekt i Mustang Mach-E, og har derfor ikke installert varmepumpe i denne bilen, men heller et flytende varme/kjølesystem for å sikre optimal ytelsestemperatur for batteriene uavhengig av klima.

Mange har blitt dyrere, men ikke Mustang Mach-E

Mustang Mach-E har ikke varmepumpe, det er noe mange har reagert på.

Plass til hele familien?

Har bestilt en "First Edition" og vurderer nå om den skal kjøpes, eller ei. Lurer fælt på om den er stor nok til å brukes som nummer én familiebil. Er det plass til en 11-åring mellom to barnestoler for 5- og 6-åring i baksetet, for eksempel? Vi har Ford S-Max Vignale fra før, og er bortskjemt med plass...

Når du kommer fra Ford S-Max oppleves nok de fleste biler som trange. I den har du blant annet tre separate og fullverdige bakseter, som kan skyves i lengderetningen. MME har et tradisjonelt baksete, uten slike justeringsmuligheter.

Fordelen for din del, er at baksetet er ganske flatt. På mange andre biler har man prioritert to gode sitteplasser på hver side, og dårlig sittekomfort på midten. Slik er det ikke i Mustangen. Det avgjørende blir nok hvor store de to barnestolene er. Dette varierer endel fra modell til modell. Det bør la seg gjøre å sitte mellom hvis du ikke har de aller største stolene. Men veldig god plass blir det nok ikke her.

Bagasjerommet på 402 liter er ikke kjempestort, men det er praktisk og rommer ganske mye. I tillegg har du frunken på 100 liter foran. MME er dessverre ikke godkjent for taklast. Det er synd, for en skiboks kunne løst utfordringen de gangene man skal ha med seg virkelig mye.

"Megabox" - se hva de har funnet på her

Flatt baksete, det er positivt for plassutnyttelsen og komfort i midtsetet.

Erter på seg entusiastene

Hvorfor velger de å bruke det legendariske Mustang-navnet på en helt ny modell? Er de lite kreative eller liker de bare å irritere folk? For det er nok av folk som blir irritert av at bilen som omtrent er et av symbolene på V8 og amcar, nå skal dele navn med en elbil.

Dette er ganske dristig gjort av Ford, det er nok grunn til å tro at de gikk noen runder internt før de landet på å kalle bilen Mustang Mach-E.

Ford vet naturligvis at de risikerer å erte på seg mange entusiaster her. Det har de veid opp mot at Mustang er en av de sterkeste merkevarene innen bilverdenen. Ved å bruke dette navnet, har de et fortrinn mot mange konkurrenter. Også internt er dette et veldig tydelig signal, om hvor viktig bilen er for Ford.

Hengervekt på 750 kilo. Er det inkludert vekt på selve hengeren?

Ja, 750 kilo er det bilen totalt sett kan trekke, altså inkludert både hengeren og det du laster i den.

Rekkevidde og vinter

Som eier av elbil i snart åtte og og med tre forskjellige biler fra tre forskjellige merker, har jeg merket meg at en ting går igjen hos alle: Det er stor forskjell på rekkevidde mellom sommer og vinter. Da blir spørsmålet mitt: Hvorfor er ikke rekkevidden som oppgis på biler som selges i Norge testet etter de forholdene vi faktisk har her til lands?

Slik systemet er i dag er dette etter min mening villedende opplysninger og villedende reklame. I tilfellet MME: Det stemmer rett og slett ikke at denne bilen kan gå 540 kilometer i mer enn maksimalt halve året, kanskje snaut det også. Er ikke dette nesten noe for Forbrukerrådet å se på?

Dette med rekkevidde (og manglende rekkevidde) har vært et stort tema så lenge vi har hatt elbiler. Dessverre hadde vi lenge også en målemetode for dette (NEDC) som var helt urealistisk. Dagens måling heter WLTP og er mye nærmere sannheten.

Men norsk vinter tar den ikke noen god høyde for. Du må regne med at rekkevidden reduseres et sted mellom 30 og 50 prosent på vinteren, kontra sommertemperaturer. Vi i Broom synes dessuten det er viktig å få fram at hastighet har mye å si. Rekkevidden i 110-sone på motorvei er ganske annerledes enn om du ligger i 80 km/t på landevei.

Skal stjele premium-kunder – med gunstig pris

Rekkevidden faller kraftig på vinteren, det har også vi erfart.

Kan ikke ha taklast

Dere nevner i artikkelen at Mustang Mach-E ikke er godkjent for taklast, betyr dette at Ford og deres norske importører ikke har noen ambisjon om å få dette på plass?

Firehjulstrekk, hengerfeste og skiboks er vel de tre tingene norske kunder alltid ønsker på bilene sine? For min del er dette dealbreaker, det er ikke et alternativ å ha slalomski og alpinski for hele familien tvers gjennom kabinen, for en sikkerhetsrisiko!

Den norske importøren har garantert presset på for å få til taklast, men de har altså ikke lykkes med det. Om det kommer etter hvert, er umulig å svare på.

Ford tilbyr en norskprodusert skiluke. Vi vet også at de jobber med ulike løsninger der man bruker hengerfestet for å få med for eksempel ski. Dette har vi sett på blant annet Tesla Model X, som heller ikke kan ha takboks.

Skiluken er norskprodusert – og noe mange av kjøperne nok vil velge. Men du skal ikke ha mange ski, før det blir trangt her.

Ikke Fords første elbil...

Mange har skrevet at Mach-E er Fords første elbil, men det stemmer da vitterlig ikke. Hvorfor tas ikke Focus Electric med i denne sammenhengen?

Det har du rett i. Poenget er vel mer at MME er den første masseproduserte Forden som er utviklet som elbil fra bunnen av. Focus Electric var en helt vanlig Focus, som fikk elektrisk drivlinje (og ganske mange løsninger preget av kompromiss).

Er det riktig at Mustang Mach-E produseres i Kina?

Nei, bilene som kommer til Norge, blir produsert i Mexico. Der har Ford hatt fabrikker i mange år.

Nordmenn velger toppmodellen – igjen

Verditap og forskjell fra Mondeo

Long Range eller Standard, hva tror dere om verditapet for disse? Vi har egentlig ikke bruk for den største rekkevidden, men vil heller ikke kjøpe en bil som kan bli oppfattet som litt annenrangs som bruktbil om noen år.

Det er ikke så lett å spå verditap på en bil som ennå ikke er levert ut til kunder. Men det vi vet er at veldig mange velger Long Range og 4x4. Dette er den mest attraktive kombinasjonen og vil temmelig sikkert også være det i bruktmarkedet. Men om dette utjevner prisforskjellen mellom de to ulike batteripakkene (og 4x4 eller ikke), må vi nok vente og se før vi kan mene noe bestemt om.

Hei! Vi kjører i dag en 2018-modell Mondeo Titanium stasjonsvogn, svært godt fornøyd med den bilen. Hva vil dere si er de største forskjellene på Mondeo og elektrisk Mustang, da tenker jeg i forhold til både kjøreegenskapene og plassen i bilen.

På kjøreegenskaper er nok den største forskjellen at MME er mye raskere og har større kraftoverskudd. På komfort er de omtrent like gode, mens Mondeo har hakket hvassere kjøreegenskaper. Det gjelder særlig styring.

Plassmessig er det større bagasjerom i Mondeo. Her har du også muligheten til å pakke mer i høyden, opp til taket. MME har en ganske skrånende taklinje, det tar bort endel av plassen.

Du kan nok like godt kaste tusenlappene på peisen...

Frunken er på 100 liter, her får du med deg langt mer enn bare ladekabelen.

Bruke samme lader?

Ford Pass-appen: Kan du få en oppvarmet bil til gitt tidspunkt?

Ja, bilen kan forvarmes og eventuelt kjøles ned på sommeren via appen. Man kan velge avreisetider og velge om man vil ha det varmt eller kjølig i kupéen. Dette kan enten stilles inn i appen mens bilen lader, eller det kan stilles inn i SYNC 4-systemet i bilen. Hvis bilen ikke står til lading, kan den startes med appen, slik at den også kan varme kupéen selv når den ikke lader.

Mange har lader fra før. Min bedre halvdel har en e-Golf. Laderen vil kanskje passe Mustangen, og at det derfor blir tull å bestille ekstra..?

En lader til en e-Golf, skal passe til en Mustang Mach-E da begge bruker Mode 3 type 2 ladekontakt. Men du bør likevel sjekke hvilken ladeboks som er installert og hvilket strømnett som er koblet til.

Mustang Mach-E har en ombordlader på 11KW. Ombordladeren takler både 400V TN, 230V IT og 230V TT nettverk. Den takler 1-fas og 3-fas lading.

To forskjellige lys

Jeg forstår også at amerikanske og europeiske krav er forskjellige. Det ryktes at en annen amerikansk produsent av elbil rett og slett skrudde ned watt-styrken for å møte europeiske krav til lysstyrke med dårlig LED-lys som resultat… Har Ford gjort det samme, eller ble spesifikke europeisk krav lagt til grunn når lyktene ble konstruert?

Dette svarer importøren om lysene:

Mustang Mach-E leveres med to forskjellige LED hovedlys. Versjonene med bakhjulsdrift har statiske LED-hovedlys med automatisk nedblending.

4x4-versjonene har adaptive Matrix LED-hovedlys med blendefri teknologi. Det betyr at de ikke blender ned for motgående trafikk, men lyser istedenfor rundt den motgående bilen.

Her tester de rekkkevidden på Mustang Mach-E, fra Oslo til Trondheim

Versjonene med bakhjulsdrift og 4x4 har forskjellig lysutrustning.

Ingen feilmeldinger

Hvilke tanker har Ford Norge om rustgaranti og antirustbehandling i ettertid, da i eierens regi?

Dette svaret har vi fått fra den norske importøren:

Mustang Mach-E får samme antirustbehandling som Edge, Explorer og Mustang, som produseres i Nord Amerika. Mustang Mach-E har samme rustgaranti som øvrige Ford modellers som selges i Europa.

En Ford-forhandler må avtale med Ford Norge hvis en kunde ønsker at ytterligere antirustbehandling skal gjøres på bilen etter at den har kommet til Norge.

Oppleves all software som komplett og bruksklar? Eller er programpakken full av mangler og/eller bugs slik jeg forstår kjøpere av andre nye elbiler opplever for tiden?

Vi har bare kjørt én bil så langt, og det er en førproduksjonsmodell. På denne fungerte alt som det skulle. Det var ingen feilmeldinger, ingen ting som som sluttet å virke. Heller ingen problemer rundt lading. Her virker det som bilen er mer "ferdig", enn det for eksempel VW ID.3 er.

Les mer om forbruk opp og ned fra fjellet her:

Helt frem til hytta?

Tenk om Ford Galaxy hadde vært elbil! En stor flerbruksbil med firehjulstrekk og dertil hørende lang rekkevidde. Kan vi håpe på at den kommer?

Skjønner hva du mener! Det vi vet er at Ford har en rekke elbiler på gang. De begynner med SUV. Det er nok rett og slett fordi dette er en biltype som er svært populær verden over. Det ryktes at de kan komme med en elektrisk stasjonsvogn allerede i år (da som en Mondeo-oppfølger). Flerbruksbiler har tapt mye salg de siste årene og er nok i manges øyne litt usexy. Derfor er nok ikke det biltypen som står øverst på prioriteringslisten hos Ford nå.

Vi har som artikkelforfatter hytte på Venabygdsfjellet. Hjemme fra Moss er det nesten nøyaktig 31 mils avstand. Vil en Mustang Mach-E Long Range med firehjulstrekk klare det på vinteren?

Svaret på det er sannsynligvis ja, men ikke med mye margin. De tre viktigste faktorene her er egen kjørestil, temperatur – og hastighet. Denne hytteveien er rask, i betydningen at det er mye firefelts motorvei, med 100- og 110-sone. Forutsatt at du kjører i disse hastighetene, går det mye strøm.

Du har dessuten en betydelig stigning på veien, også det koster strøm. Så kommer kulde inn som en ekstrafaktor. Jo kaldere det er, jo mer strøm bruker bilen. Du bør også ta høyde for at det noen ganger kan være kø, også ulykker. Da kan du bli stående, noe som også trekker strøm. Alternativet er naturligvis å lade. Det er mange ladestasjoner på denne strekningen, men det er kanskje ikke optimalt når du vil komme deg raskest mulig på hytta.

Mange har hytte høyt til fjells. Høydemetere gir også økt forbruk.

Skiene tar plass

Finnes det noen fornuftig løsning for transport av ski på denne bilen? Jeg leser at det er mulig å få den med skiluke, men da blir den vel også til en fireseter? Det er ingen optimal løsning for vår del, synes det er rart at ikke Ford har tenkt mer og bedre på dette?

Ja, skiluke betyr at skiene stikker inn i kupéen og tar bort midterste bakseteplass. Selve skiluka er heller ikke særlig stor, så det er ikke plass til mange par ski. Det store problemet her er at bilen ikke er godkjent for taklast, det skaper utfordringer.

Hva hadde dere kjøpt, Mustang eller Jaguar I-Pace. Ser at prisen for rimeligste versjon av I-Pace ikke er så mye høyere enn for fullspekket Mustang.

Godt spørsmål! Du skal nok ikke se deg blind på disse startprisene. Spekker du opp en I-Pace med samme utstyr som MME, blir det fort en solid differanse. Vi vil anslå minimum 100.000 kroner, fort en god del mer.

Den største forskjellen på disse to er nok at I-Pace er en premiumbil, det merkes godt i interiøret, både materialvalg og støydemping. Den har også mer sporty og presise kjøreegeenskaper. Mustang Mach-E er ikke ment å være noe premiumprodukt. Det er en folkelig bil, noe prisene også gjenspeiler.

Ny SUV like rundt hjørnet – nå er prisene klare

Mustang Mach-E er ikke ment å skulle være noen premiumbil, det gjenspeiles også i prisene.

Mye diskusjon rundt setene

Jeg ser det skrives og menes mye om forsetene i Mustang Mach-e. Hva mener dere som kjører veldig mange forskjellige biler om disse setene?

Det er ikke så ofte setene i en bil skaper mye debatt. Men det har helt tydelig skjedd her. Etter vårt syn er dette litt overdrevent. Det er ikke slik at MME har veldig dårlige seter. Men de er litt annerledes enn setene vi finner i flertallet av biler som selges i Europa.

Mest av alt bærer disse setene preg av å være et kompromiss. De skal passe folk fra 60 til 120 kilo. I det ligger blant annet litt lite sidestøtte for ryggen og i selve sitteputen. Det er heller ikke mulig å forlenge sitteputen.

Setene: Er de bedre eller dårligere enn de vi finner en i nyere Mondeo?

Setene i Mustang Mach-E er flatere og har mindre sidestøtte, enn i Mondeo. Det mangler også forlengbar lårstøtte. Om de dermed er "dårligere" er det ikke noe fasitsvar på. Det kommer an på lengde og kroppsfasong, og personlige preferanser.

Forsetene er flatere enn i mange andre biler, de har også begrenset sidestøtte.

Rekkevidde på vinteren

Rekkeviddetallene som oppgis for Mach-E, jeg regner med at det er "sommertall". Hva kan vi forvente at Long Ranger klarer på god, tradisjonell vinter?

Vår erfaring fra langtur i rundt null grader, landevei og motorvei med 110-sone er at Long Range med 4x4 klarer rundt 300 kilometer. Da med helt vanlig kjøring, etter fartsgrensene. Med litt fokus på sparing, bør det være en grei sak å klare 50 kilometer til. Denne modellen har en offisiell rekkevidde på 540 kilometer.

Tallet på utgaven med bakhjulsdrift er på 610 kilometer. Denne har vi ikke fått kjøre ennå, men vi kan jo råtippe at 400 kilometer bør være realistisk for denne på vinteren.

Generelt er det veldig mange faktorer som avgjør hvor langt du kommer. Kjørestil er svært viktig, dessuten temperatur og topografi. Hastigheten er som vi mange ganger har vært inne på, også viktig.

Mange elbiler mangler fortsatt noe de fleste andre biler har

Bagasjerommet er på 402 liter. Der får du for eksempel plass til denne bagasjen.

Hvor fort lader den?

Dere skriver ikke noe om ladehastigheten. Jeg skjønner at det kan være veldig variabelt, men hva kan man regne med, i forhold til at den skal kunne klare 150 kW-lading?

Ladehastighet er veldig avhengig av temperatur, både ute-temperatur og temperaturen på batteriene. Lader du iskald bil, vil det gå mye saktere enn om du gjør det etter en langtur. Ulike tester har vist at Mustang kan ha en ladeeffelt på opp mot 100 kW på denne årstiden. Men det er gjerne i bare en kort periode, rundt 80 kW er nok mer realistisk.

Mustang Mach-E skal kunne ta imot inntil 150 kW ved lading. Da er det viktig at batteripakken er oppvarmet i forkant.

Trenger man egentlig 4x4?

Planlegger å handle elbil neste år. Dette er første gang jeg vurderer å kjøpe en elbil. Av biler i denne klassen syns jeg denne er den mest interessante, kanskje sammen med Skoda Enyaq.

Spørsmålet mitt er, trenger jeg 4x4? Jeg bor på "bygda" (Frøya kommune) ved kysten og har hytte på fjellet (Oppdal). Ofte isete og glatte veier på vinteren. Hvordan er disse elbilene på vinterføre? Og er prisforskjellen verdt å betale, det er jo ca. 80-000 mer for en 4x4?

Godt spørsmål, som det er vanskelig å gi noen fasit på. Strengt tatt er det kanskje ikke veldig mange som "trenger" firehjulstrekk. Men det kan mange ganger være gull verdt.

Det er nok også litt slik at om du først har hatt bil med 4x4, da er det nedtur å gå til tohjulsdrift igjen. Mye handler også om trygghet. Du vet at du omtrent alltid kommer deg opp og frem med en bil som har firhjulstrekk. Må du for eksempel stoppe i en bratt og glatt bakke: Da sliter du hvis du ikke har 4x4.

Disse elbilene har tunge batteripakker som er plassert lavt i bilen. Det gir lavt tyngdepunkt, ofte også god vektfordeling. Det er positivt. Samtidig er det mange elektroniske hjelpemidler som bistår deg. Men på fremkommelighet vil det likevel være betydelig forskjell mellom bakhjulsdrift og 4x4.

Hei! Jeg ser dere testet bilen på blant annet motorvei. Bra! Jeg irriterer meg over at alle disse offisielle testprosedyrene skal være preget av kjøring som bare halvveis er relevant. Tør vedde på at mange med elbil går på en smell når de skal kjøre under normale forhold, ikke som en teoretisk test.

Den oppfatningen deler vi også. Det vil alltid være vanskelig å ta høyde for alle bruksområder. Noen drar omtrent aldri på langtur og bruker bilen nesten bare til småkjøring. For dem er ikke rekkevidde noe stort tema.

Andre har hytte langt hjemmefra og drar dit så ofte de kan. Da blir rekkevidde langt mer kritisk. Motorvei er også viktig her. Som vi har fokusert på, er forbruket langt høyere i for eksempel 110 km/t, kontra 80 km/t.

Rekkevidde er viktig for mange elbilkjøpere. Men langt fra alle har et bruksmønster med mye langkjøring.

Støydemping og komfort

Hei. Håper dere kommer med gode tester av støy i coupen, ved kjøring i hastigheter som 70-110. Dette varierer ekstremt på elbil-modellene, og derfor veldig spent på denne.

Vi har ikke gjort noen test med støymåling her, men MME er blant de mer stillegående bilene i denne klassen. Det merkes at Ford har tatt dette på alvor. Dekkstøy er ofte en utfordring i elbiler, den merkes ekstra godt på grunn av fraværet av motorlyd. Derfor er det også viktig å være bevisst når man velger dekk til elbilene.

Jeg kjører ofte ganske lange strekk på motorvei. Er derfor veldig opptatt av langkjøringskomfort. Dekkstøy og vindstøy er kanskje viktigst i en elbil, men også hvordan de ligger på veien når man ikke kjører sportslig, men ønsker å cruise avgårde. Hvordan står det til med disse tingene i disse bilene. Er det bedre eller dårligere enn i for eksempel Mercedes EQC?

EQC er et hakk bedre støydempet, enn MME. Det merkes også at understellet på denne er litt mer påkostet. Begge bilene er komfortable, men over mindre ujevnheter (for eksempel hull i veien eller større asfaltskjøter) vil du merke at EQC absorberer dette bedre enn Mustang Mach-E gjør. Det er snakk om små nyanser, men går du direkte fra den ene til den andre vil du kunne merke det ganske godt.

Stille utenpå, likevel sliter mange med mye støy

Lang akselavstand bidrar til god kjørekomfort.

Åpning av frunken

Jeg ser at bagasjerommet foran på bilen er oppgitt til 100 liter. Er det da egentlig brukbart til bagasje eller er det mest et sted å legge ladekabelen når den ikke er i bruk.

Det er absolutt mulig å få med en del bagasje her, MME har en av de beste "frunkene" på markedet. Den har også en dreneringsplugg i bunnen, smart hvis du for eksempel skal ha med våte klær. Så ja, her har du plass til mye mer enn bare ladekabelen.

Jeg var og så på Mach-E og testet frunken. Litt tungvint at den må åpnes ved at man trekker i spaken inne i bilen. Vet dere om det er mulig å bestille den med elektrisk åpning?

På førproduksjonsbilene som er i Norge, må du dra to ganger i spaken som er plassert inne i bilen. Men her kommer det endringer. Det skal bli mulig å åpne frunken med nøkkelen, eller via appen. Dette skal heller ikke være langt unna.

Klikk her for å lese testen vår av Mustang Mach-E

FORD MUSTANG MACH-E Motor: Elektrisk Effekt: 351 hk / 580 Nm 0-100 km/t: 5,1 sekunder Toppfart: 180 km/t Batteripakke: 99 kWt Rekkevidde: 540 kilometer Forbruk: 19,5 kWt/100 kilometer Ladehastighet: 150 kW Maks hengervekt: 750 kilo Bagasjerom: 402 + 100 liter Lengde x bredde x høyde: 471/188/162 cm Vekt: 2.182 kilo Pris: 554.000 kroner (Long Range AWD)

