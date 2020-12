2020 har vært et bilår utenom det vanlig – på flere måter.

Da korona-pandemien rammet og Norge stengte ned, bremset også nybilsalget kraftig. Det har tatt seg opp igjen i høst, men året under ett ligger vi an til en nedgang på rundt ti prosent, sammenlignet med 2019.

Samtidig som dette har skjedd, har elbilene for første gang rullet over en magisk grense. I 2020 har de for første gang markedsandel på over 50 prosent. Mye tyder på at akkurat det bare er starten.

Høsten 2020 har det blitt satt nye rekorder. I november ble det solgt 7.035 nye elbiler og bare 678 nye dieselbiler. Dette er tredje måned på rad hvor elbilen selger mer enn ti ganger så mange som dieselbilen.

Under 800 dieselbiler

– Vi kommer til å ha dieselbiler på norske veier i mange år framover, men tilsiget av nye biler er i ferd med å tørke inn. Det vi ser nå er starten på dieselbilens død i Norge. På nybilmarkedet er det biler på strøm som gjelder for bilkjøperne, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

November ble også tredje måned på rad hvor elbilen tok mer enn 60 prosent av nybilmarkedet.

– Dette er oppsiktsvekkende tall. Det er også tredje måned på rad hvor antall nye dieselbiler er under 800. Dette har vi aldri sett før, sier Sødal.

Vi skal ikke så mange år tilbake i tid før dieselbilene sto for nesten 75 prosent av totalsalget i Norge. Nå blir de fullstendig knust av elbilene.

Vokser for sakte

Det ble også solgt 2.983 nye ladbare hybrider i november, som betyr at fem av seks nye biler som ble solgt er elektrifiserte.

Nå peker NAF og flere andre på det som kan bli en betydelig utfordring fremover: Å skaffe lading til alle bilene.

– Vi frykter for ladekapasiteten langs norske veier. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at veksten i elbiler er høyere enn veksten i antall ladere langs veiene. Derfor etterlyser vi en nasjonal strategi for elbillading, sier Nils Sødal, i en pressemelding.

Å få utbyggingen av ladestasjoner til å holde tritt med elbilsalget er ikke enkelt. Det kan bli et betydelig problem for mange elbileiere.

Betydelig utbygging

Særlig på typiske utfartsdager er det fare for køer og ventetid her. Dette fikk vi også en indikator på i årets "korona-sommer", der de fleste av oss ferierte innenlands. Mange dro på ferie med elbil, noen opplevde lange ladekøer enkelte steder.

Et aspekt her er at ikke alle elbileiere har mulighet til å lade bilen hjemme eller på jobben. De er avhengig av tilgang til ladestasjon for at elbil-livet skal fungere. Det vil også kreve betydelig utbygging i byer og tettsteder, ikke bare langs hovedveiene.

