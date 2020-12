Hareide med gladnyhet til tissetrengte

I henhold til Granavold-plattformen har regjeringen vedtatt en ny strategi for rasteplasser. I dag fins det 700 plasser som skal reduseres til 150 hovedrasteplasser av langt bedre standard langs riksveiene. Ifølge samferdselsminister Knut Arild Hareide skal de være tilgjengelig for alle typer kjøretøy hele året.

– Behovene for et toalettbesøk eller en 15 minutters blund har mange opplevd på kjøreturer rundt om i landet. Det blir maksimalt én times kjøring mellom de store rasteplassene, sier samferdselsministeren i en pressemelding.

Toalett, utemøbler og avfallshåndtering blir minimumskrav, mens noen rasteplasser skal være enda bedre utstyrt.

– For å få mest mulig igjen for pengene har vi gått inn for at minimumskravene skal være hovedregelen for standardvalg. Økt standard skal bare velges der hvor det er mye trafikk og dette gir mye igjen for pengene vi bruker, sier Hareide.

Statens vegvesen skal samtidig legge til rette for etablering av elbilladere, men det blir private aktører som må bygge selve ladestasjonene. Slik planlegger regjeringen å nå sitt mål om å halvere utslippene fra transportsektoren.

