Ekspertene tror kun én klubb kan ødelegge for Manchester United

Manchester United fikk en fryktelig start på årets Premier League.

Rødtrøyene fikk minimalt med ferie etter å ha spilt flere kamper i Europa League-sluttspillet i august, og da den første seriekampen kom i september ble de ydmyket på eget gress.

Crystal Palace vant 3-1. To uker senere ble de igjen ydmyket på eget gress. Denne gangen på det groveste. José Mourinho og Tottenham scoret hele seks ganger på David de Gea, mens United kun klarte å score én eneste gang.

Men etter tapet mot Arsenal 1. november har det sett meget lovende ut i hjemlig liga for storklubben. De har nemlig tatt 19 av 21 poeng på de syv siste kampene, og det har skutt dem oppover på tabellen.

Nå ligger rødtrøyene på tredjeplass kun ett poeng bak Leicester og fem bak ligaleder Liverpool, men har én kamp mindre spilt.

TV 2s fotballekspert Trevor Morley tror nå at United for alvor vil kjempe i toppen denne sesongen, men ett lag blir vanskelig å henge på.

– United har reist seg bra etter en tøff start på sesongen. Men nei, jeg tror ikke de kan komme seg i nærheten av Liverpool. Jeg kan se for meg at de klarer å bli best av de andre lagene. Foran Chelsea og kanskje til og med Manchester City. De ser bra ut for tiden, men jeg tror ikke de vinner Premier League, sier TV 2s fotballekspert Trevor Morley.

Etter den overbevisende seieren mot Marcelo Bielsa og Leeds United måtte Solskjær svare på spørsmål om ligatittelen.

– Vi var nummer tre før denne sesongen. Vi er ikke halvveis en gang. Ligaposisjonen er ikke noe vi ser på. Vi ser på hva som kan bli bedre i laget, vi ser på hva som kan bli bedre fysisk, sier Ole Gunnar Solskjær.

Synes de varierer for mye i prestasjonene

Mens ting har skutt fart i hjemlig serie, gikk det motsatt vei i Champions League.

Etter å ha vunnet mot PSG og RB Leipzig i de to første kampene i gruppespillet av Champions League så alt lyst ut for Solskjær & co. Så kom smellen. Først tapte de overraskende mot Istanbul Basaksehir, før de uken senere slo dem.

Så tapte de gruppespillets to siste kamper, og dermed var eventyret ute. Det er denne variasjonen som får TV 2s fotballekspert Petter Myhre til å tvile på at de vil henge på Liverpool.

– Resultatene i Premier League tilsier at de vil være med og kjempe i toppen hele veien. Men de har også tapt tre kamper i Champions League i mellomtiden, det viser noe om hvor ustabile de er. Resultatene tilsier at de vil kjempe hele veien, men jeg synes at variasjonen blir for stor, sier Petter Myhre.