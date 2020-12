Medier: Tragisk dødsfall ryster fransk fotball

En mann i Lorients banemannskap omkom etter å ha fått en svær vekstlampe over seg.

Ti minutter etter kampen mellom Lorient og Rennes i den franske toppdivisjonen skjedde det en alvorlig ulykke ute på banen.

Flere franske medier skriver om ulykken, blant andre RMC. Le Parisien opplyser om det samme.

Mannen skal da ha fått lysanlegget, som brukes for å holde gresset på Moustoir Stadion i god stand over seg.

En mann i Lorients banemannskap fikk en svær vekstlampe over seg. Lysanlegget brukes for å holde gresset på Moustoir Stadion ved like etter kamper.

Mannen skal ha blitt transportert til sykehuset etter hendelsen, men livet hans sto dessverre ikke til å redde.

Fabrice Loher, ordfører i Lorient har uttalt seg etter hendelsen.

– Det er en forferdelig ulykke, sa han ganske enkelt. Jeg kan ikke si noe mer på dette tidspunktet. Politiet i Lorient markerte åstedet, og det pågår en etterforskning for å rundt omstendighetene til ulykken.

Rennes vant kampen 3-0.