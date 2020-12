Slik forklarer Herrem tårene: – Jeg tenker bare på ham

Da de norske håndballjentene feiret EM-gullet på podiet etter finaleseieren over Frankrike, kunne man se en tydelig beveget Camilla Herrem. På pressekonferansen fikk hun spørsmål om hvorfor hun tok til tårene.

– Jeg skal prøve å ikke gråte, men det kommer til å bli vanskelig, var det umiddelbare svaret fra 34-åringen.

Først etter en oppmuntring og et klapp på skulderen fra trener Thorir Hergeirsson, klarte Herrem å fortsette.

STØTTESPILLER: Camilla Herrem sammen med pappa Carl Otto i håndball-VM 2009. Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: Gorm Kallestad

– Det var fordi min far gikk bort for to år siden. Han har vært med meg i alle mesterskapene jeg har vært i. Så jeg tenkte bare på ham, og at han ville ha vært veldig stolt av meg, og av oss, sa en gråtkvalt Herrem.

Faren til Herrem fulgte datterens kamper tett, og var kjent for å være en ivrig støttespiller for Camilla.

– Det var det jeg tenkte på, så det ble litt emosjonelt. Etter 28 dager var det på tide å få det ut, så boblen bare sprakk, forklarte Herrem, som ble tatt ut på EMs stjernelag før finalen.

Åpen om sorgen og savnet

Herrem har flere ganger vært åpen om hvordan faren Carl Otto gikk bort som følge av hjertestans. Hun har også snakket åpent om hvordan hun takler sorgen og savnet etter det som kanskje var hennes viktigste støttespiller.

Tre måneder etter farens bortgang, fortalte hun hvordan hun takler savnet av faren.

– Før kamper måtte jeg alltid se hvor mamma og pappa satt. Nå er det heller sånn at jeg lukker øynene og tenker på han, sa hun til TV 2 den gangen.

– Det er tøft, men heldigvis har jeg så mange fine venner også her på landslaget jeg kan snakke mye med. Jeg synes det er viktig å snakke om det også. For om man ikke kan snakke om det tenker jeg bare så mye hele tiden så da kan det bare boble over. Så jeg er veldig glad for den støtten jeg har her, sa Herrem om landslagets rolle i det hele.