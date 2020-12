Nora Mørks hilsen til de som tvilte: – Hva annet vil dere ha?

Nora Mørk var svært følelsesladet etter å ha vunnet EM-gull med Norge.

– Jeg tror alle er så lei av at jeg sier det, og det er jeg også, men det har vært en tøff, bratt vei tilbake. Jeg har måttet grave dypere enn jeg trodde det var mulig for å spille håndball og EM-finale. Det betyr veldig mye for meg, sier Nora Mørk, som har vært gjennom ti (!) kneoperasjoner.

Da Norge trengte henne som mest og lå under med sju minutter igjen å spille mot Frankrike, steg hun til værs og dundret inn 19-19-utligningen.

Frankrike klarte aldri å slå tilbake, og Norge jublet til slutt for 22-20.

– For ett år siden hadde jeg fortsatt stingene i venstre kne og lå på sofaen og så hver kamp fra Japan. Nå står jeg her med EM-gull, sier Mørk.

– Jeg hadde et lite håp hele tiden, og jeg visste at det var mulig å komme tilbake. Det er helt uvirkelig. Det har kostet mye, men det er verdt det nå, fortsetter Mørk, som takker landslagssjef Thorir Hergeirsson og resten av landslaget for at de har tatt vare på henne i skadeperioder.

Mørks hysje-hilsen

Mørk scoret fire nye mål mot Frankrike. Hun ender som suveren EM-toppscorer med 52 fulltreffere, 13 flere enn neste spiller på listen.

– Det er helt sykt. Jeg tror jeg har scoret flere mål her enn i Vipers i hele høst, så det er utrolig deilig å få den tilliten, sier Mørk.

– Jeg hadde ikke trodd det på forhånd. Jeg vet mange har tvilt på formen, men det er vanskelig å pirke borti det når du blir toppscorer. Hva annet vil dere ha, liksom? fortsetter hun lattermildt til TV 2.

– Jeg tror de som pirket, er ferdige med pirkingen nå ...

Mørk svarte med et smil, før hun satte laget et hysj-tegn med fingeren.

MYE FØLELSER: Nora Mørk tok til tårene etter EM-finalen. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

«One of a kind»

Nora Mørk hylles av landslagssjef Thorir Hergeirsson.

– Jeg er imponert over den reisen hun har hatt. Den viljen og dedikasjonen. Samtidig er hun også viktig i en avgjørende periode for oss og tar to mål på rad der, hvis jeg husker rett. Det er typisk Nora, det er en vinnerskalle, sier han til TV3.

Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal blir rørt på Mørks vegne.

– Hun fortsetter å imponere gang på gang, og hun har noe helt spesielt mentalt med måten hun komme rinn på, stoler på seg selv og de rundt seg og er med på å bidra. Hun er «one of a kind». Jeg blir veldig rørt og glad for å få muligheten til å spille med henne igjen, sier Oftedal.

EM-gullet var det åttende i rekken for Norge. Mørk har blitt europamester tre ganger tidligere. I tillegg er hun verdensmester fra 2015.