Frp ber regjeringen innføre obligatorisk testing ved innreise

Søndag kveld sendte norske helsemyndigheter ut en SMS til alle reisende som kom med fly fra Storbritannia, der de ba dem om å teste seg.

Helseminister Høie har sterkt anmodet alle som har vært i Storbritannia de siste 14 dagene, til å teste seg innen et døgn etter ankomst.

Samtidig forteller flere reisende til TV 2 at de har blitt testet etter å ha ankommet Norge fra London.

Det er likevel ikke obligatorisk å teste seg etter innreise til Norge, hvilket betyr at de reisende lovlig kan nekte å la seg teste.

Det ønsker Frp-lederen å få endret på.

– Allerede i august foreslo Fremskrittspartiet obligatorisk testing på grensen. Nå er det på tide at også helseminister Bent Høie innser at dette er et fornuftig virkemiddel for å begrense importsmitte til Norge, sier Jensen i en pressemelding.

- Alle som kommer over grensa, bør testes når de kommer til Norge. Dette vil ikke bare redusere sannsynligheten for nye smittetilfeller i Norge, men vi vil også få en bedre oversikt over hvor smitten kommer fra slik at vi kan jobbe mer målrettet med forebygging, sier hun.

Fremskrittspartiets forslag om å be regjeringen om snarest å komme med en plan for innføring av obligatorisk testing, fikk ikke flertall da det behandlet i Stortinget like før jul.

Samtidig oppfordrer byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo regjeringen til å stenge grensene for reisende fra Storbritannia.