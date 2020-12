– Ingen brexit-avtale i år

Lederen for EU-parlamentets utenrikskomité, tyske David McAllister, skriver i en Twitter-melding at det ikke kommer på plass en brexit-avtale i år.

– Vi har nettopp fått greie på at det ikke blir noen avtale i dag. Derfor vil ikke EU-parlamentet ha mulighet til å gi godkjenning til en avtale i år, skriver McAllister.

Det var tidligere understreket fra EU-hold at søndag var siste frist hvis parlamentet skulle ha mulighet til å behandle saken.

Både britiske regjeringskilder og EUs sjefforhandler Michel Barnier har søndag sagt at forhandlingene mellom partene fortsetter. Storbritannias overgangsordning med EU utløper ved nyttår, og hvis ikke partene blir enige om å forlenge ordningen, vil dermed en lang rekke toll- og handels- og trafikkbestemmelser automatisk slå inn.

– Jeg kaller inn til et ekstraordinært møte i EU-parlamentets koordineringsgruppe for Storbritannia i morgen tidlig klokken 9.45 for å vurdere situasjonen og diskutere neste skritt, skriver McAllister.