Norge vant EM-gull etter nervedrama mot Frankrike

Frankrike - Norge 20-22 (10-14)

Norge vant EM-gull i Herning etter å ha slått Frankrike 22-20 i finalen.

Det var norsk firemålsledelse til pause, men andre omgang ble en thriller. Med sju minutter igjen av kampen ledet Frankrike på 19-18, men anført av Nora Mørk snudde Norge til seier i sluttminuttene.

– Jeg klarer ikke å snakke engang. Det er egentlig helt uvirkelig at vi har spilt denne kampen. Jeg føler jeg har drømt eller noe. Det var så jævlig deilig – unnskyld språket – å slå Frankrike. Fy faen, sier en tydelig rørt Nora Mørk til TV3.

– En litt famlende start, fantastisk etter hvert i første omgang. Så en full stopp i første kvarteret i andre omgang. Jeg vet ikke hva det skyldes, men jeg driter i det akkurat nå. Jeg er bare kjempeglad for at vi har vunnet, oppsummerer landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV3.

Silje Solberg spilte en stor kamp i mål og reddet 46 prosent av skuddene.

– Jeg følte egentlig at vi hadde ganske godt tak på de i forsvar, og Silje står sinnssykt bra. Men de tar farten ut av kampen, spesielt i angrepsspillet vårt. Der er de et av de beste lagene. Men heldigvis løste vi det, kampen var ikke lang nok til at de skulle komme tilbake igjen, sier Mørk til TV3.

Det er åttende gang de norske håndballjentene blir europamestere.

– Det var vilt. Jeg vet ikke om vi startet så bra, men jeg følte vi hadde god kontroll i første omgang. Vi slet litt med deres 5-1-forsvar, og så hadde de en keeper som gjorde avgjørende redninger på gode sjanser for oss. Det var en hard kamp med mange dueller, sier Stine Skogrand til dansk TV 2.

Samtidig fikk Norge revansj for VM-finaletapet mot Frankrike i 2017.

– Finalen var en kamp med litt høye topper og dype bølgedaler, men det er store spillere og et stort lag som klarer å vinne en sånn finale. Det var mye følelser i spill, for mange var med på det overraskende tapet i 2017. Du ser på reaksjonene hva dette betydde, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Solberg stengte målet

Frankrike var tidlig to mål fora på både 2-0 og 4-2, men med fem norske mål på rappen gikk de norske jentene opp i en 7-4-ledelse.

Norge sto godt i forsvar, og bakerst leverte Silje Solberg strålende. På de første 30 minuttene hadde den norske målvakten en redningsprosent på 47. Flere ganger i første omgang var Norge oppe i en femmålsledelse.

Laura Flippes' redusering til 10-14 sørget for at Norge var foran med fire da pausesignalet lød i Herning.

GULLJENTER: Den norske benken jubler for norsk EM-gull. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Nervepirrende etter pause

Frankrike byttet målvakt i pausen med Cléopâtre Darleux inn for Amandine Leynaud. Darleux åpnet med å ta de tre første avslutningene og fortsatte storspillet ut over andreomgangen.

Norge slet lenge etter pause, og midtveis i andre omgang hadde Norge kun scoret to mål og Frankrike var bare ett mål bak. Elleve minutter før full tid utlignet Grâce Zaadi til 17-17 til Frankrike. Samme kvinne satte knallhardt inn fransk 19-18-ledelse med sju minutter igjen av kampen.

Nora Mørk svarte med å dundre inn 19-19, før Silje Solberg stoppet et fransk skudd. Henny Ella Reistad sendte Norge opp i ledelsen på 20-19, men Estelle Nze Minko satte inn 20-20, før Nora Mørk og Sanna Solberg-Isaksen sørget for to norske på rad og 22-20-ledelse med to minutter igjen.

Det klarte aldri Frankrike å hente opp. Dermed kunne Norge juble igjen.

– Det er det største vi kan oppleve. Det er noe vi drømmer om og som spillerne jobber for hver dag. I håndballkonkurranser er det største man kan oppleve, det er å vinne gull og titler, sier Hergeirsson til TV3.