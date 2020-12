Stortalent klar for Storhamar: – Veldig, veldig spennende

– Jeg føler jeg er klar for det neste steget og Storhamar satser bra på yngre spillere, bekrefter Andreas Dahl overfor TV 2.

Dahl har signert en toårskontrakt med Storhamar. 18-åringen flytter til Hamar etter inneværende sesong med Nidaros i 1.divisjon og fullført videregående skole i Trondheim.

I Nidaros har den høyreiste 18-åringen imponert med sin fysikk og teknikk til tross for sin unge alder og topper toppscorerlisten for Trondheimsklubben.

– Hvis jeg spør meg selv kunne det vært enda bedre, ler Dahl, før han legger til:

– Jeg er fornøyd med 32 målpoeng på 19 kamper, men jeg burde hatt mye mer. Det er alltid artig å score.

Prestasjonene i 1.divisjon denne sesongen har vakt interesse og det er flere Fjordkraft-lag som har visst interesse for stortalentet, men valget falt til slutt på fjorårets serietoer fra Hamar.

– Veldig spennende å følge utviklingen

TV 2s hockeyekspert Bjørn Erevik har tro på unggutten.

– Det er ikke noe tvil om hans ferdigheter. For en 18-åring er 1.divisjon en bra liga, så det blir veldig, veldig spennende å se det neste utviklingssteget, sier Erevik.

– Hvordan tror du han takler overgangen fra 1.divisjon til Fjordkraft-ligaen?

– Det er stor forskjell på 1.divisjon og Fjordkraft-ligaen. Vi har sett flere eksempler på spillere som dominerer i 1.divisjon, men ikke har lykkes i Fjordkraft-ligaen, sier han, før han fortsetter:

– Steget er stort, men hvis han og familien og Storhamar har litt tålmodighet og gir det litt tid kan det bli bra, for det tar tid å etablere seg. Men det blir veldig spennende å følge utviklingen hans.

– Hvis man leverer godt med poeng i 1.divisjon bør det være et naturlig steg i karrieren å etablere seg i Fjordkraft-ligaen, sa Jesper Hoel i TV 2s hockeypodcast når Dahls fremtid ble tema.

Selv frykter ikke Dahl nivåforskjellen.

– Jeg tror det er litt forskjell på spilleforståelse, men første divisjon er blitt bedre og har tatt store steg.

– Tror du nivåforskjellen blir vanskelig?

– Nei, det tror jeg skal gå fint, svarer han.

Sønn av trøndersk ishockeylegende

Trønderen er sønn av Jan Morten Dahl, en markant skikkelse i trøndersk ishockey med over 400 kamper for Trondheim Ishockeyklubb og flere A-landskamper for Norge.

– Har det vært inspirerende å se hva han gjorde?

– Jeg fikk se litt av han da jeg var ganske ung og det var kult å se.

POENGPLUKKER: Dahl har notert seg for 32 målpoeng på 19 kamper så langt i år. Foto: Lars Rune Skaug.

– Hva har han betydd for din karriere - er han litt av grunnen til at du har prestert så bra i år?

– Det ligger i genene. Pappa og onkel har spilt nesten 1000 kamper i de øverste divisjonene, i tillegg til treningsviljen. Jeg trener hardt og målrettet. Jeg ønsker å bli god.

Dahl senior spilte aldri utenfor Norges grenser og har var nær å sensasjonelt lede Nidaros til Fjordkraft-ligaen som trener, men Dahl junior, som drømmer om spill i NHL og som har pekt ut A-landslagsspill for Norge som et mål, er klar på en ting:

– Han stoppet i GET-ligaen, så jeg må komme over han, sier han og ler.