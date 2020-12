Solskjærs United utklasset Leeds i målfest

Manchester United dro det lengste strået i klassikeren mot Leeds. Kampen endte med en real målfest som vertene vant 6-2 på Old Trafford.

Manchester United - Leeds 6-2 | se alle scoringene øverst

Ole Gunnar Solskjær gjorde fem endringer på laget som slo Sheffield United 3-2 i midtuken - det betalte seg godt.

Vil ikke snakke om tittelen

En førsteomgang det luktet svidd av la grunnlaget for Manchester United, som vant 6-2 over Leeds og klatrer til tredjeplass på tabellen.

Rødtrøyene er kun ett poeng bak Leicester og fem bak ligaleder Liverpool, men har én kamp mindre spilt. Blant flere lag i sjiktet bak Liverpool kan United for alvor regnes som en tittelkandidat.

– Vi var nummer tre før denne sesongen. Vi er ikke halvveis en gang. Ligaposisjonen er ikke noe vi ser på. Vi ser på hva som kan bli bedre i laget, vi ser på hva som kan bli bedre fysisk, sier Ole Gunnar Solskjær.

Oppgjøret hadde historisk sus. Ikke siden 2004 har de to rivalene spilt mot hverandre i Premier League. Leeds-fansen skulle nok imidlertid ha ønsket at ventetiden fortsatte etter å ha sett de første 45 minuttene på Old Trafford.

For nyopprykkede Leeds fikk en leksjon i dødelig effektiv angrepsfotball av Solskjærs mannskap.

Kun tre minutter var spilt da det stod 2-0 til rødtrøyene. Av alle spillerne på banen var det Scott McTominay som hadde notert seg for begge målene. Bruno Fernandes og Victor Lindelöf fulgte opp og sørget for at United ledet hele 4-0 etter 37 minutter.

– Bare se for deg om det var 75.000 tilskuere her. Det ville skrevet seg inn i historiebøkene som en av de beste Manchester United-prestasjonene hjemme mot Leeds, sier Solskjær, som gledet seg over planen og utførelsen av den.

– Du gjøre deg fortjent til å vinne ved å løpe mer enn dem. Det er en utfordring mot Leeds, som er et av de best trente lagene i ligaen. Det blir interessant å se statistikken. Så vet vi at de mannsmarkerer, og så var det noen bevegelser vi øvde på. Det virket til tider. Det burde vært 12-4 – det var den type kamp.

Petter Myhre i TV 2s Premier League-studio kunne raskt fortelle at det var ganske likt på statistikken - Manchester United løp 112 kilometer, Leeds 114.

McTominay ble banens store spiller med to mål og en bunnsolid forestilling sentralt på midten sammen med Fred.

– Vi vet at Leeds viser noen svakheter som lag. Vi snakket mye om det. Det var en fin kamp for meg. Jeg er vant til å spille kamper med høyt tempo og energi, sier Scott McTominay.

– Vi har sett mye på video og gjort analyse av dem. Manageren stolte på at vi kunne gjøre jobben.

Og det var tydelig at spillerne traff med inngangen.

– Du vet at det skal bli hektisk mot dem. Uansett hva resultatet er, har de en holdning og stil som gjør at du må jobbe og konsentrere deg hvert eneste minutt, sier Solskjær.

Enda flere mål

Liam Cooper tente et lite håp for Leeds like før pause med en dødballscoring, men det ble effektivt torpedert av Daniel James like etter timen var passert.

Bruno Fernandes strødde enda mer salt i Leeds-såret etter at Anthony Martial fikset straffespark.

Stuart Dallas dro frem en scoring av ypperste klasse da han reduserte til 2-6, som også ble sluttresultatet.