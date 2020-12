Seiersrekken fortsetter - Granerud skrev hopphistorie

Halvor Egner Granerud (24) har vunnet vanvittige fem verdenscuprenn på rad. Nå venter Hoppuka for sensasjonsmannen ...

ENGELBERG/BERGEN (TV 2): Halvor Egner Granerud (24) lå på tredjeplass etter den første omgangen. Et svev på 135,5 meter i den andre var nok ettersom Piotr Zyla og Yukiya Sato feilet.

Ble historisk

Dermed har nordmannen på forbløffende vis vunnet de fem siste verdenscuprennene. Han vant 1,7 poeng foran Markus Eisenbichler og Piotr Zyla.

Han er den første nordmannen som vinner fem verdenscuprenn på rad.

– Det er utrolig. Jeg er tom for ord over denne stabiliteten og hvor godt hvert eneste hopp er. Det er ikke sånn at jeg tar ut superhopp - det er normale hopp hele tiden. De normale hoppene er sykt gode. Det føles utrolig, sier Granerud i intervjuet med arrangøren.

Overfor TV 2 sliter sensasjonsmannen å sette ord på prestasjonen.

– Helt rått! Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er rett og slett fryktelig gøy å være meg om dagen, sier Granerud til TV 2.

– Fem på rad som første nordmann i historien. Hvordan er det?

– Det er utrolig kult. Jeg sa det til VG i går, at det er historiebøkene idrettsutøvere drømmer om. Å kunne skrive seg inn i norsk hopphistories stolte bøker føles veldig godt. Det er noe jeg er stolt av, sier Granerud.

Hoppuke-favoritt

Nå er 24-åringen storfavoritt til det som skal skje i slutten av desember og starten på januar. Da venter den tysk-østerrikske hoppuka, hvor alle øyne kommer til å være rettet mot Granerud.

– Jeg kommer til å drømme om Oberstdorf allerede i morgen, sier Granerud.

TV 2s hoppekspert Tom Hilde var dypt imponert over at Granerud klarte å gjenskape suksessen.

– Det er dette vi har savnet i norsk hoppsport. En som leverer og leverer. Fem på rad. Det er bare å ta av seg hatten og nyte, sier Hilde.

– Det er resten av verden mot Halvor Egner Granerud i Hoppuka.

Lagkompis Robert Johansson løftet seg etter lørdagens skuffelse med en ellevteplass. Han gledet seg over egen og Graneruds prestasjon.

– Nå er det folk som må ta igjen Granerud i historiebøkene. Det er ganske spesielt, sier Johansson til TV 2.

– Han er i helt enorm form. Han har kjempekontroll på det han holder på med. Han stoler på det, og derfor leverer han hopp på hopp på skyhøyt nivå.