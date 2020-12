Haaland og Graham Hansen fikk gullballen

De to landslagsspillerne fikk utdelt prisen søndag.

Erling Braut Haaland og Caroline Graham Hansen er kåret til årets norske spiller 2020.

– Det er utrolig hyggelig å bli satt pris på. Det har vært et spesielt år og jeg kan ikke si annet enn tusen takk, sier Caroline Graham Hansen, som også fikk den gjeve prisen i fjor, til NFF.

Erling Braut Haaland vinner Gullballen for første gang. Han er toppscorer for Dortmund, både i ligaen og mesterligaen, og har også satt seks mål for Norges herrelandslag i 2020.

– Det er stort og noe jeg setter veldig høyt. Jeg er veldig stolt og det viser at jeg gjør noe rett. Jeg smiler nå, sier Haaland.