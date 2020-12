EUs medlemsland hasteinnkalles til møte om den nye virusvarianten

EU-president Charels Michels kontor opplyser om hastemøtet.

Den nye virusvarianten stenger britene ute fra stadig flere land. Tyskland gjør som flere andre EU-land og innfører innreisenekt for reisende fra Storbritannia.

Norge vurderer behovet for tiltak.

Fra før har både Belgia, Nederland og Italia innført begrensninger og forbud for reisende fra Storbritannia. Franske myndigheter sier søndag at de vurderer behovet for innreisenekt.

STANSER FLYGNINGER: Flere land stanser alle fly og tog fra Storbritannia i frykt for økt smittespredning. Foto: Francisco Seco

Lørdag ble det kjent at London og Sør-England ble underlagt enda strengere restriksjoner. Natt til søndag var det kaos når reisende forsøkte å komme seg ut av London før de nye restriksjonene trådde i kraft søndag morgen.

Lørdag fortalte Storbritannias statsminister Boris Johnson at de den siste tiden har sett en markant økning i smitte, og at en variant av viruset som er mer smittsom, har spredt seg i landet.

Vil teste alle som kommer fra Storbritannia

Helsedirektoratet anmoder søndag kveld at alle innreisende fra Storbritannia tester seg.

Den nye mutasjonen kan være 70 prosent mer smittsom enn det opprinnelige koronaviruset, men ser ikke ut til å gi mer alvorlig sykdom, ifølge direktoratet.

– Vi ber om at alle som har vært i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene, og de som nå ankommer Norge, tester seg for covid-19. Testene vil bli analysert hos FHI for å avdekke eventuelle nye virusmutasjoner, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet i en pressemelding søndag ettermiddag.

Alle innreisende fra Storbritannia må vise negativ test på covid-19 ved ankomst til Norge og må følge karantenereglene, skriver direktoratet.

Vurderer ytterligere tiltak

TESTING: Bent Høie ber alle som har vært i Storbritannia de siste to ukene teste seg. Foto: Stian Lysberg Solum

Helseminister Bent Høie oppfordrer alle som har vært i Storbritannia de siste 14 dagene til å teste seg.

– Jeg vil anmode sterkt om at alle som har vært i Storbritannia tester seg innen ett døgn fra ankomst og at alle som har vært i Storbritannia de siste 14 dagene og nå sitter i karantene, tester seg, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Han sier at det er viktig at vi handler raskt for å prøve å unngå at den smittsomme virusvarianten som er oppdaget i Storbritannia, spres videre innenlands i Norge.

– Vi har strenge innreisetiltak, men vurderer nå om det er nødvendig å sette inn ytterligere tiltak, legger Høie til.

Frp ber regjeringen innføre obligatorisk testing

FrP-leder Siv Jensen mener helseminister Bent Høie må innføre obligatorisk testing på grensen for reisende som kommer til Norge.

– Allerede i august foreslo Fremskrittspartiet obligatorisk testing på grensen. Nå er det på tide at også helseminister Bent Høie innser at dette er et fornuftig virkemiddel for å begrense importsmitte til Norge, sier Jensen.

Frps forslag om å be regjeringen snarest å komme med en plan for innføring av obligatorisk testing, fikk ikke flertall da det behandlet i Stortinget like før jul.