Pinlig Danmark-tap mot «tidenes overraskelse»

Kroatia - Danmark 25-19 (11-11)

Danmark var enorme favoritter mot Kroatia i EM-bronsefinalen hjemme i Herning søndag ettermiddag, men danskene gikk på trynet og tapte 19-25 for sensasjonslaget.

– Dette er katastrofalt dårlig av danskene, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Danmark hadde gjort en fantastisk turnering, sett Frankrike valse over Kroatia og fulgt Norge lenge. Danskene trodde de bare skulle ta på seg skoene. Alle snakket bare om hvor mye Danmark kom til å vinne, men de var paralyserte, stresset og skjøt dårlig, sier Svele.

Det var tårer og stor skuffelse i den danske leiren etter tapet.

– Vi pisset det vekk. Vi sto ikke godt i forsvar, slik som vi pleier å gjøre. Denne prestasjonen er på ingen måte akseptabel, sier Mie Højlund til dansk TV 2.

– Jeg er voldsomt skuffet. Vi fortjente ikke å avslutte på denne måte. Kroatia skal ha mye ros for å spille på sine premisser. Vi kom foran 7-4 og hadde mange sjanser til å avgjøre det, sier Danmarks landslagssjef Jesper Jensen, som også var kritisk til dømmingen.

Tidenes overraskelse

Kroatia har sjokkresultater på rekke og rad under hele mesterskapet. Nå står de igjen med en historisk EM-medalje.

– Vi har snakket om at Polen overrasket i 2013 og 2015, men da de kom til semifinale, var det mørkt og de løp med hendene over hodet. Kroatia er den største overraskelsen i noe internasjonalt mesterskap noensinne, sier Bent Svele, og minner om at flere av de beste antatt beste kroatene ikke var med etter koronautbrudd.

Kroatia hadde aldri tidligere vært i semifinale, og av de fleste var de regnet som det aller svakeste laget i mesterskapet. De har også endt sist de to siste mesterskapene.

EM-SENSASJONEN: Kroatia tok EM-bronse etter å ha slått Danmark i bronsefinalen i Herning søndag ettermiddag. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Danmark står uten mesterskapsmedalje siden VM-brosen i 2013.

Dansk stjerne skuffet

Det var Kroatia som startet best og gikk rett opp i en 3-0-ledelse, men danskene kom bedre med etter hvert. Midtveis i første omgang – etter fem scoringer på rad – var Danmark oppe i en 7-4-ledelse. Kroatia svarte med å score fire på rappen og snudde kampen. Til pause sto det 11-11 i Herning.

Bakerst hos Danmark sviktet keeperstjernen Sandra Toft, som fikk en ball i ansiktet på trening. Den tidligere Larvik-målvakten reddet kun 21 prosent av de kroatiske skuddene før pause. I Kroatia-målet sto Tea Pijevic gnistrende og hadde en redningsprosent på 42.

I andre omgang fikk Althea Reinhardt sjansen på bekostning av Sandra Toft, men danskene sviktet foran og scoret kun åtte mål den siste halvtimen. Derfor hjalp det ikke at Reinhardt reddet halvparten av skuddene som kom. Kroatia tok en sensasjonell bronse med 25-19.