Tom Hagen (70) siktet for oppbevaring av skytevåpen

Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, bekrefter siktelsen overfor TV 2, etter at NRK først omtalte saken.

Holden opplyser at siktelsen ble tatt ut tidligere i høst, og at Hagen erkjenner delvis straffskyld.

Hagen er siktet for ulovlig oppbevaring av fire pistoler, i tillegg til den skarpladde haglen. Det er også funnet ammunisjon flere steder i huset.

Interessert i våpen

Politiet har siktet Hagen fordi han manglet våpenkort for pistolene, og fordi våpnene ikke har blitt korrekt oppbevart i et våpenskap.

– Alle pistolene ble over tid lagret i en skipskiste av stål med solid lås, men kista er noe defekt. I kista er det et lokk, som er konstruert slik at disse våpnene ikke var lett tilgjengelige, selv når lokket var åpnet, sier Holden til NRK.

Han sier også at Hagen har vært interessert i våpen siden han var tenåring, og at han lenge har vært med i en skyteklubb.

– Hagen har ment å levere inn våpenet ved tidligere våpenamnesti, men det er dessverre ikke blitt gjort, sier Holden til NRK.

Fryktet gjerningspersoner

Ifølge Holden fryktet Hagen at gjerningspersoner skulle komme tilbake etter at kona forsvant, og at han derfor hadde en ladd hagle ved senga – selv om han har et godkjent våpenskap i entreen.

TV 2 er kjent med at politiet beslagla våpnene fra en kiste på Tom Hagens soverom 23. november 2018, bare noen uker etter at kona forsvant. På dette tidspunktet var ikke saken offentlig kjent.

I notater som Hagen senere har levert til politiet, skriver han ifølge TV 2s opplysninger at han mener noen har spanet på ham både før og etter forsvinningen.

Ikke tema i avhør

TV 2 vet at våpnene ikke var tema i avhørene med Hagen før han ble siktet. Det er ifølge NRK snakk om følgende våpen:

To plomberte pistoler av typen Astra.

En rusten Husqvarna-pistol fra 2. verdenskrig

En Smith & Wesson-pistol

En skarpladd hagle

Flere haglpatroner og 9 millimeter-patroner

Hagen erkjenner straffskyld for manglende våpenkort og feil oppbevaring av Smith & Wesson-pistolen og for noen av patronene som er funnet, ifølge Holden. De andre patronene mener han at han ikke selv har plassert i huset.

De andre pistolene mener han at han ikke har vært pliktig til å oppbevare i et våpenskap fordi de ikke var funksjonelle.

Den skarpladde hagla påberoper Hagen seg nødrett for, fordi han mener det var nødvendig å ha den lett tilgjengelig av hensyn til egen sikkerhet.

Hagen ble i april i år pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen. Selv nekter han for å ha noe med forsvinningen å gjøre.

Øst politidistrikt har ikke besvart TV 2s henvendelser søndag.