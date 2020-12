TV 2s ekspert refser Tottenham-forsvarer etter hodemist

Tottenham–Leicester 0–2 (0–1)

Se straffesituasjonen øverst!

Historien mellom José Mourinho og Brendan Rodgers strekker seg 16 år tilbake i tid. Da portugiseren tok over Chelsea i 2004 valgte han å ansette da 31 år gamle Rodgers som akademitrener i Chelsea.

Duoen fant mer og mer tonen og etter hvert fikk Rodgers flere ansvarsområder i Chelsea. I 2008 hadde Rodgers lært nok av læremesteren Mourinho og takket ja til tilbudet om å trene Watford.

Etter dette har managerne møttes til syv dueller og Rodgers har aldri klart å vinne over læremesteren. Det var før Tottenham og Leicester møttes søndag.

På det åttende forsøket skulle det endelig lykkes for Brendan Rodgers.

– En supert gjennomført fotballkamp, mente TV 2s kommentator Simen Stamsø-Møller like før slutt.

– Vi kom hit med en plan. Den kan vi vel si at vi traff blink med, sier Jamie Vardy etter kampen.

TV 2s ekspert refser Tottenham-forsvarer

Den første omgangen var en taktisk batalje hvor begge lag prøvde å lure hverandre til å gjøre feil.

Det lyktes lagene dårlige med, men sekunder før pause bestemte Serge Aurier seg for at han skulle være litt voldsom med Wesley Fofana.

Tottenham-backen var uvøren da han smalt inn i ryggen på Leicester-talentet. Fofana gikk rett i bakken.

Hjemmelaget hadde selv ropt på straffespark kort tid før uten å få gehør av dommeren.

– Han mister hodet. Det er helt hodeløst. Det er helt latterlig av Aurier å gjøre en slik involvering rett før pause, var dommen til TV 2s fotballekspert Trevor Morley.

Dommer valgte først ikke å blåse, men VAR mente at det hadde skjedd en forseelse. Etter noen beskjeder på øret endret dommer mening. Dermed fikk Leicester sitt niende straffespark denne sesongen.

Jamie Vardy gikk selvsikkert frem og hamret ballen i mål. Hans ellevte for sesongen, fem av dem etter straffespark.

– Jeg vil beskrive det som en tabbe. Jeg vil ikke si at han mister det, men man må vite når man er i egen 16-meter. Når motspilleren har ryggen mot og man går inn slik, så er det en tabbe, sier José Mourinho etter kampen.

– Aurier var fenomenal mot Liverpool, trolig vår beste spiller. I dag gjorde han en tabbe. Kostet tabben oss tre poeng i dag? Det synes jeg blir urettferdig å si. Det er en tabbe, og slik er det, sier Tottenham-sjefen.

Vardy-show

José Mourinho benyttet seg av verktøykassen i pausen, og Gareth Bale ble satt inn. Kun to minutter senere var Spurs nære å bli servert en real kalddusj.

James Justin sendte av gårde en vakker langpasning over Spurs-forsvaret, som James Maddison oppfattet raskt. Dessverre for Maddison ble målet annullert etter at VAR-bildene viste at Leicester-spilleren var hårfint i offside.

Leicester skulle likevel doble ledelsen kort tid senere. Jamie Vardy gikk til værs og headet ballen i Toby Alderweireld, som var uheldig og satte ballen i eget mål.

Heung-Min Son fikk en gedigen mulighet til å score sitt 100. mål i sin 250. kamp for Tottenham etter 68 minutter. Men en vakker redning fra Kasper Schmeichel hindret sørkoreaneren.