Røiseland til topps på fellesstarten i Hochfilzen

Marte Olsbu Røiseland (30) kan feire jul med et stort smil om munnen etter å ha avsluttet 2020 på glitrende vis.

Fornøyd i gult

Frolendingen leverte nok et knall-løp og stakk av med seieren på søndagens fellesstart i Hochfilzen. Det er sesongens andre seier for Røiseland, som vant forrige helgs jaktstart - også det i Hochfilzen. Hun står med totalt sju seirer i verdenscupen.

– Jeg er kjempefornøyd med seier, og at jeg kan reise hjem med den gule trøya. Det betyr masse for meg, sier Røiseland til TV 2.

For i den gule ledertrøyen som bevis på at hun har vært best i verdenscupen så langt denne sesongen, klarte Røiseland å holde unna for Tiril Eckhoff på den siste runden.

– I går følte jeg at jeg fokuserte på resultatet og alle andre rundt meg. Det gjorde at jeg ikke klarte å gjøre jobben. Etter en lang prat med mentaltreneren min Britt Foxell i går, så bestemte jeg meg for å være i boblen min og være for meg selv. Jeg tenkte egentlig minst mulig på siste stå, og prøvde å jobbe inn skuddene så godt jeg kunne. Jeg registrerte egentlig ingenting annet enn det, og det er jeg egentlig veldig fornøyd med at jeg klarte, sier Røiseland.

God helg for Eckhoff

Eckhoff leverte en fenomenal avslutning og parkerte Dorothea Wierer i kampen om andreplassen og står dermed igjen med to seirer og ytterligere én pallplass etter helgens renn i Hochfilzen.

– I dag gjennomførte jeg et skikkelig bra skirenn. Jeg var ikke best i dag, det var Marte som var best. Da gjør det ingenting. Jeg er kjempefornøyd med min egen innsats og hvordan jeg har skutt her. Jeg får bare ta med meg det og fortsette å trene godt i julen og ta juleferie, sier Eckhoff til TV 2.

2020 avslutter med det på strålende vis for Røiseland. Hun ble VM-dronning i Anterselva med tre gull og to bronser. Nå kan hun føre to verdenscupseirer og sammenlagtledelse opp på CV-en før skiskytterne tar juleferie.