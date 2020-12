Marerittet fortsetter for Sheffield United: Tok ledelsen med ti mann – rotet bort seieren

Den blytunge sesongen fortsetter for Sheffield United.

Brighton - Sheffield United 1-1 (0-0)

Se Lundstram bli utvist i vinduet øverst!

Fem minutter før pause på Amex Stadium gikk John Lundstram knallhardt inn i en duell med Joël Veltman. Reprisen viste at Sheffield United-spilleren stemplet Veltman med stor kraft, og dommer Peter Banks viste det gule kortet.

VAR sjekket for rødt kort, men klarte ikke å komme til en konklusjon. Banks måtte dermed se situasjonen på nytt og gjorde det gule kortet om til rødt.

– Han går veldig tøft til der. Han tar ballen først, det er det ingen tvil om, men han kommer inn med for stor kraft og utsetter motspiller for fare, sier TV 2s kommentator Espen Ween.

Utvisningen kom i en god Sheffield United-periode, som nå måtte legge om. Å spille en hel omgang med ti mann ble tøft, men akkurat det er Sheffield United vant med.

For en blytung sesongstart med bare ett poeng på tretten kamper før lørdagens kamp har vært alt annet enn lett. Mot Manchester United tidligere i uken ble også Sander Berge skadet, nordmannen som Chris Wilder omtaler som sin viktigste spiller.

Men selv uten Berge og med én mann mindre klarte Sheffield United å ta ledelsen. I det 63. minutt satt scoringen for innbytter og debutant Jayden Bogle.

– En drømmedebut!, utbryter Ween.

Men tre minutter før slutt utlignet Welbeck for Brighton og det ble bare ett poeng for Sheffield United, riktignok deres andre poeng for sesongen.

– En helt syk kamp. Jeg vil tro at begge lag er skuffet. Sheffield United ble redusert til ti mann og klarte likevel å ta ledelsen. Brighton med mye ballbesittelse og stort press mot slutten. Men det endte med poengdeling, og det hjelper egentlig ikke noen av dem så mye, sier TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley.