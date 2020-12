Atle (20) med alpinsensasjon - på pallen for aller første gang

Se video av Lie McGrath øverst på siden (med tillatelse fra NRK)

Norge har fått nok en stjerne på alpinhimmelen.

Atle Lie McGrath (20) fikk søndag sitt store gjennombrudd da han kjørte ned til andreplass og karrierebeste under storslalåmrennet i Alta Badia.

– Kom igjen, da! That's what I'm talking about, ropte McGrath euforisk da han passerte målstreken til foreløpig førsteplass.

Kun den franske Alexis Pinturault klarte å tukte McGrath, som lå som nummer fire etter den første omgangen. Avstanden mellom de to beste var kun sju hundredeler.

Den USA-fødte nordmannens beste plassering i verdenscupen før søndagens bragd var ellevteplassen fra storslalåmen i Santa Caterina i starten av desember.

Tre nordmenn lå blant de seks beste etter den første omgangen, men det var kun McGrath som klarte å følge opp. Leif Kristian Haugen falt fra sjette- til 18. plass, mens Lucas Braathen falt fra femte- til 17. plass.

Aleksander Aamodt Kilde kom fra dobbeltseieren i Val Gardena og ble nest beste nordmann da han kjørte seg opp sju plasser. Dermed endte han som nummer seks.

Henrik Kristoffersen, som var svært selvkritisk etter den første omgangen, ble nummer 15.

