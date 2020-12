Slik var politijakten på mannen som kjørte på Dhenujen (13)

Ved 19-tiden torsdag fikk politiet melding om at en person var blitt påkjørt av en bil ved Haugenstua i Oslo.

Det viste seg at det var Dhenujen Yogathas (13) som var påkjørt, og at han var påført livstruende skader. Etter det TV 2 kjenner til ble gutten funnet flere titalls meter unna stedet der han ble påkjørt, og politiet mistenker at han ble påkjørt av en bil i stor fart.

Sjåføren av bilen som traff ham, stakk fra stedet etter hendelsen. Vitner på stedet har forklart at bilen kom i stor fart.

AKTOR: Politiadvokat Anne Cathrine Aga fikk rettens medhold i å fengsle mannen i 30-årene. Foto: NTB

– Vi hadde store styrker ute i området for å lete etter den aktuelle bilen, sier politiadvokat Anne Cathrine Aga til TV 2.

Stor fart

Politipatruljene som jaktet på føreren hadde en beskrivelse av bilen da de kjørte rundt og lette.

– Men de visste ikke hvem føreren kunne være. Ved 23-tiden torsdag kveld, flere timer etter kollisjonen, oppdaget en patrulje en bil som passet til beskrivelsen, sier Aga.

Bilen sto i nærheten av Furuset senter, kun noen minutter unna ulykkesstedet.

– Da de undersøkte bilen, oppdaget de at den hadde tydelige skader, opplyser politiadvokaten.

UNDERSØKELSER: Politiet gjorde omfattende krimtekniske undersøkelser på stedet etter hendelsen. Foto: TV 2

Pågrepet hjemme

Etter å ha funnet bilen, fant de også frem til eieren. Litt over midnatt slo politiet til og pågrep mannen i 30-årene i hans bolig.

Pågripelsen gikk rolig for seg.

Hvordan han tok seg fra Furuset senter og hjem, er noe politiet nå undersøker. De forsøker også å kartlegge hvor høy fart bilen holdt da 13-åringen ble truffet.

TV 2 spurte lørdag mannens forsvarer, advokat Harald Fjeldstad, om hvorfor ikke klienten meldte seg for politiet.

– Det har vært en pågående prosess for ham, der han har vært oppskaket, redd og fortvilet. Så har den prosessen tatt litt tid. Han vurderte å melde seg, men kom ikke så langt.

GJØR UNDERSØKELSER: Vitner har sagt at føreren holdt høy hastighet. Nå jobber politiet med å kartlegge omstendighetene rundt påkjørselen. Foto: NTB

Mannen ble lørdag varetektsfengslet i fire uker fordi politiet mener det er fare for at han kan gjøre noe lignende igjen.

Noe av bakgrunnen for dette, er at han 8. desember i år mistet førerkortet etter mistanke om ruspåvirket kjøring.

Ifølge fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett, der politiet gis medhold i at mannen skal fengsles i fire uker med brev- og besøkskontroll, kommer det fram flere detaljer om det som skjedde 8. desember.

Da ble mannen funnet sovende i bilen med en flaske GHB i døra. Det er tatt blodprøver av mannen, men resultatene fra disse er ikke klare. Selv nekter han for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

Kjørte til jobb

I kjennelsen fra retten går det fram at mannen i etterkant av å ha mistet førerkortet har kjørt bil til og fra jobb, samt at han skulle hente noen julegaver da han var ute og kjørte torsdag.

Forsvarer Harald Fjeldstad mener det ikke er noen fare for at hans klient skal gjøre noe slikt igjen.

– Dette har vært en vekker for ham, det er helt uaktuelt for ham å sette seg i en bil igjen, og han er sterkt preget av det som har skjedd, sier Fjeldstad til TV 2.

Mannen er siktet for uaktsomt drap, for ruspåvirket kjøring og for å ha forlatt et skadested uten å hjelpe.

Mannen har innrømmet at han satt bak rattet da bilen traff 13-åringen, men har ikke tatt stilling til straffespørsmålet på punktene om uaktsomt drap og ruspåvirket kjøring.

Mannen selv understreker at han ikke er en del av et rusmiljø, og ikke har det for vane å ruse seg.