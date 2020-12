Tarjei Bø på pallen under fellesstarten i Hochfilzen

Etter fullstendig norsk dominans under både sprinten og jaktstarten i Hochfilzen ble flere av de norske skiskytterne sluppet ned på jorden søndag.

Både sensasjonsmannen Sturla Holm Lægreid og Johannes Thingnes Bø var med i seierskampen som del av en samlet kvartett på vei inn til siste skyting, men begge skjøt seg bort med henholdsvis ett og to bomskudd.

Tarjei Bø (32) skjøt imidlertid fullt på siste skyting og med bra fart i sporet gikk han seg inn i kampen om tredjeplassen. Mens Arnd Peiffer parkerte Martin Ponsiluoma i kampen om seieren gjorde Bø det samme i duell med Benedikt Doll og Émilien Jacquelin.

Med 19 av 20 treff noterte storebror Bø seg for sesongens andre pallplass etter at han vant sprinten i Kontiolahti i starten av desember.

Lægreid gikk seg inn til sjetteplass foran Thingnes Bø på sjuende. Som på lørdagens jaktstart ble det ståendeskytingen som ødela for lillebror Bø. At han gikk i et forrykende tempo for å hente igjen utfordrerne inn mot den siste skytingen kan ha blitt utslagsgivende for Thingnes Bø, som ikke overraskende hadde beste langrennstid på fellesstarten.



Han beholder likevel ledelsen i verdenscupen foran Lægreid og svenske Sebastian Samuelsson.



