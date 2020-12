Holdt hodet kaldt og satte ellevill verdensrekord

Den 34 år gamle helsearbeideren fra Frankrike skulle lørdag bryne seg på et verdensrekordforsøk av det spesielle slaget.

Vandendorpe hadde nemlig bestemt seg for å prøve å sikre seg verdensrekorden i å sitte med kroppen dekket av isbiter lengst.

Dro på treningsleir til alpene

På forhånd hadde franskmannen forberedt seg ved å benytte det han selv omtaler som «nevrokognitive teknikker», skriver AFP.

– Jeg har trent på å overgå menneskets begrensinger ved hjelp av konsentrasjonsøvelser, sa Vandendorpe ifølge nyhetsbyrået.

Utover det brukte han en jacuzzi, som han fylte opp med isbiter og en 500-liters fryser i forberedelsene. Franskmannen dro også på treningsopphold ved et skiresort i Chamonix, der han gravde seg ned i snøen.

– Hvis man trener og gir alt, kan man utvikle seg og oppnå resultater som kan forbedre ting, sa is-mannen.

IS: Her fylles isboksen opp før rekordforsøket lørdag. Foto: Francois Lo Presti / AFP / NTB

Smadret den gamle rekorden

Lørdag troppet Vandendorpe samt 50 skuelystne opp for å bivåne rekordforsøket i den franske småbyen Wattrelos.

Tiden franskmannen måtte slå for å ta over rekorden var én time og 50 minutter, noe som kan sies å være lenge nok for aller de fleste.

Så hoppet han oppi tanken laget av plexiglass og fikk tømt isbiter over seg til hele kroppen var dekket.

Etter to timer, 35 minutter og 43 sekunder var det klart. Rekorden var slått med 40 minutter.

Franskmannen dedikerte rekorden til en veldedig stiftelse. Han oppfordret samtidig.