Amerikanske medier: – «Stygt» og «opphetet» møte i Det hvite hus

Ifølge en rekke amerikanske medier skal det ha blitt avholdt et møte mellom Trump og hans rådgivere fredag. Det skal ha gått vilt for seg.

Under et møte i Det ovale kontor i Det hvite hus fredag denne uken, der både president Donald Trump og de fleste av hans rådgivere var til stede, skal det ha blitt «stygt» og «opphetet», ifølge CNN.

Det var The New York Times som først omtalte møtet.

Trump skal blant annet ha luftet muligheten for å erklære unntakstilstand i USA.

Trump var også innom ideen om å gjøre advokaten Sidney Powell til spesialrådgiver i etterforskningen om valgfusk under presidentvalget 2020.

Powell var en del av Trumps team under valgkampen, og skal ha frontet konspirasjonsteorien om at Venezuela skla ha blandet seg inn i valget.

Flere av presidentens rådgivere skal ha motsatt seg dette, og det skal altså ha blitt opphetet stemning.

Donald Trump har det siste døgnet vært svært aktiv på Twitter, der han stadig gjentar at det har foregått massiv valgfusk under valget, og at Bidens seier er en løgn.