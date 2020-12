Kamp mot klokka for å unngå julefeiring i London

– Vi tok avgjørelsen om å reise fordi foreldrene våre ville at vi skulle komme. Vi orket ikke tanken av å være innesperret i en liten leilighet uten frisk luft med et lite barn, sa en kvinne til Nyhetsbyrået PA.

Natt til søndag valgte flere briter som oppholdt seg i London å reise ut av hovedstaden før de nye restriksjonene trådde i kraft søndag morgen.

På en pressekonferanse lørdag ettermiddag kom Storbritannias statsminister Boris Johnson med slående nyheter for britene.

Etter at det tidligere denne uken ble kjent at det er oppdaget en ny og mer smittsom variant av koronaviruset i landet, ble det lørdag valgt å innføre en rekke nye tiltak i områder med mye smitte.

– Jeg har fått tidlige data som viser at den sprer seg 70 prosent hyppigere enn den normale koronavarianten, sa Johnson.

Derfor valgte britiske myndigheter å innføre et nytt tiltaksnivå, som vil gjelde for London og Sørøst-England.

Et av tiltakene i de nyopprettede nivå fire-sonene er at man skal unngå reiser ut og inn.

Kamp mot klokken

Det førte til at det ble en kamp mot klokken for flere briter som ikke ville bli i London julen over.

Izzy på 22 år fra Bristol sier til The Guardian at hun følte det ville være tryggere å reise hjem for å feire jul enn å bli i hovedstaden.

– Jeg er litt nervøs for at de vil sette opp veisperringer ut av byen, eller at noe annet skal stoppe meg fra å dra hjem. Jeg flyttet ut av leiligheten min så jeg var avhengig av at faren min kom å plukket meg opp før nivå fire blir innført, sa hun.

UTREISE: Det var flere briter som fikk det travelt for å komme seg hjem til jul natt til søndag. Foto: Stefan Rousseau / AP / NTB

Snudde og avlyste julen

Tidligere denne uken sa Boris Johnson at han så på det som «inhumant» å avlyse julefeiringen for britene. Derfor var det lagt opp til at husholdninger kunne møte to andre husholdninger i løpet av de fem første dagene etter julaften i landet.

Men lørdag kom kontrabeskjeden fra øverste hold.

– Som statsminister er det min oppgave å ta vanskelige avgjørelser for å gjøre det som er rett for nasjonens befolkning. Det er med et tungt hjerte jeg sier at vi ikke kan gå inn i julehøytiden som planlagt. De som lever i områder med mye smitte må ikke omgås personer utenfor sin egen husholdning i jula, sa Johnson.

Og det er ikke bare de som bor i områder med mye smitte i Storbritannia som må legge om planene for julen. Det må hele landets befolkning.

– I resten av landet der jule-reglene har tillatt at tre husholdninger kan møtes i løpet av høytiden, snevres dette nå inn til å kun gjelde første juledag, sa Johnson.

Nederland nekter innreise fra Storbritannia

Etter at det lørdag ble kjent at den nye varianten av koronaviruset har spredd seg i Storbritannia, valgte Nederland å stanse alle flygninger fra landet.

Det gjør de for å begrense at den nye varianten sprer seg. Stansen vil gjelde for alle flygninger fra Storbritannia til og med 1. januar.