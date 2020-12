Over 25.000 koronadøde i Texas

Lørdag meldte Texas' helsemyndigheter om 272 nye koronarelaterte dødsfall. Til sammen er dermed nå 25.226 slike dødsfall i delstaten, skriver AP News.

I USA er det bare New York som har registrert flere, med over 37.000.

Lørdag ble det meldt om 12.914 nye smittetilfeller i delstaten. Tallet er lavere enn rekordtallet på 16.864 fra torsdag denne uken.

Fredag meldte helsemyndigheter at Texas skal få ytterligere 620.000 doser koronavaksine i tillegg til de 224.000 dosene delstaten allerede har fått.

Dyster utvikling

Utviklingen i Texas følger samme spor som resten av USA, der det nå er registrert over 18 millioner smittetilfeller og over 323.000 koronarelaterte dødsfall, ifølge Worldometer.

Bare i de siste 24 timene ble det meldt om nesten en kvart million nye tilfeller og 2.814 dødsfall.

Helseeksperter sier at det trolig blir satt nye rekorder i tiden framover siden viruset sprer seg i eskalerende tempo.

Kapasitet nær sprengt

I California er sykehuskapasiteten nå nær sprengt. Noen steder må pasienter vente i ambulanser i opptil åtte timer på at en seng skal bli ledig på sykehus.

Det er i California at smitten nå øker raskest. Over 48.000 nye tilfeller er registrert det siste døgnet, sammen med 17.000 flere innlagt på sykehus, ifølge The New York Times.

– Sykehusene våre er beleiret og modellene våre viser ingen ende i sikte, sa Dr. Christina Ghaly, direktør for helsetjenester i Los Angeles County, til avisen.

Etter California er det Texas, Florida, New York og Tennessee som er hardest rammet i rene tall, alle med over 10.000 nye tilfeller.

Tennessee verst

Tennessee er nå den staten som har høyest smitterate i USA, med 1.640 nye tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Likevel er den republikanske guvernøren Bill Lee fortsatt motstander av å innføre påbud om bruk av munnbind. Bare et titall andre stater mangler nå slike påbud i en eller annen form.

Mandag startet distribusjonen av Pfizer-vaksinen over hele landet, og fredag ble Modernas vaksine den andre til å bli godkjent i USA.

Mange måneder til

I USA er allerede er en kvart million mennesker vaksinert, men ekspertene advarer om at det vil ta flere måneder før de fleste av dem som trenger vaksinen mest, er vaksinert. I de månedene vil pandemien fortsette å utvikle seg.

Derfor fortsetter myndighetene mange steder å be befolkningen ta ekstra forholdsregler mot viruset.

I Arizona er befolkningen bedt om å redusere sin sosiale omgangskrets mest mulig, og i hovedstaden Washington DC innførte ordfører Muriel Bowser fredag et forbud mot innendørs servering i byens restauranter i tre uker framover.

Alle byens berømte museer har også fått ordre om å stenge dørene, inkludert alle Smithsonian-museene.

