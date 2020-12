Fulham-sjefen raser etter VAR-situasjon: – Han filmer

Scott Parker var lite imponert over dommer Graham Scott etter å ha delt poengene mot Newcastle.

Newcastle–Fulham 1–1 (0–1)

Fulham tok ledelsen da Matt Ritchie var uheldig og satte ballen i mål på meget klønete vis.

Se situasjonen øverst!

Men det var etter 60 minutter kampens mest omdiskuterte hendelse skjedde. Callum Wilson stormet igjennom Fulhams forsvar med Joachim Andersen i hælene.

Dansken brukte ulovlige midler mot Newcastle-spissen, som gikk i bakken etter å ha kommet seg innenfor 16-meteren. Kampens dommer Graham Scott pekte resolutt på straffemerket, men fikk beskjed av VAR-rommet om å situasjonen på nytt via VAR-skjermen.

Der brukte dommeren lang tid, men valgte å gi rødt kort til Andersen, samt at straffesparket til Wilson ble stående. Det fikk Fulham-manager Scott Parker til å rase etter kampen.

– Jeg har nettopp sett situasjonen i garderoben. VAR ble hentet inn for å ta de riktige avslutningene, og jeg forstår at det kan være vanskelig å få med seg alt i kampens hete. Men det jeg nettopp har sett er noe helt annet.

– Jeg sier ikke dette for å forsvare at vi ikke vinner kampen. Men kontakten skjer utenfor 16-meteren, og når han kommer innenfor boksen filmer han. Dersom dommeren ikke ser noe helt annet enn meg, så kan jeg ikke forstå noe som helst. Jeg har sett situasjonen i sakte film flere ganger. Jeg kan ikke forstå at det er mulig, sier Parker.

Med det ene poenget har Fulham nå 10 poeng, og laget klatret over nedrykksstreken. Newcastle avanserte til 12.-plassen med 18 poeng.

Newcastle og Steve Bruce slo tilbake etter 2-5 for Leeds i midtuken. Det var Fulhams tredje strake uavgjort. London-laget kom fra 1-1 hjemme mot Liverpool og 0-0 mot Brighton.